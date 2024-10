Lady Gaga publica 'Disease', el nuevo sencillo que anticipa su séptimo álbum de estudio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Lady Gaga lanzó su nuevo sencillo titulado Disease, un anticipo de lo que será su próximo álbum, el séptimo de estudio de la diva del pop.

La canción ya puede escucharse en su canal de YouTube. En la portada del sencillo ella aparece posando boca abajo sobre el capó de un automóvil blanco y el título del tema escrito al revés sobre una pista.

Este nuevo álbum con el tema Disease saldrá en el segundo trimestre de 2025, según un comunicado de prensa que difunden medios.

La intérprete de Poker Face ya había revelado algunos detalles esta semana en su perfil de la red social de su nueva creación con imágenes de la portada del sencillo y de un adelanto de lo que será el video clip para promocionar el tema.

También incluye la letra de la canción con un coro en el que dice: "Podría hacer de doctora/ Puedo curar tu enfermedad/ Si fueras un pecador/ Podría hacerte creer".

El lanzamiento de Harlequin

Disease es el primer sencillo del séptimo álbum de estudio de Lady Gaga, que anunció por primera vez en julio y confirmó en septiembre antes del estreno de Joker: Folie et Deux, la película que protagoniza junto a Joaquin Phoenix recientemente estrenada.



La cantante y actriz estadounidense ya anunció el pasado mes de septiembre el lanzamiento de otro disco titulado, Harlequin, inspirado precisamente en Joker: Folie à Deux.



Ese álbum incluyó 13 temas, entre ellos The Joker, Folie à Deux o That's entertainment. (EFE)