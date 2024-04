"Me siento un vencedor": Luis Font, exintegrante de Locomía, se gana la vida cantando en el metro

Locomía alcanzó gran popularidad a finales de los años 80 y principios de los 90 en España y otros países de habla hispana con éxitos como 'Rumba, Samba', 'Mambo', 'Niña', 'Gorbachov' y 'Loco Vox'. Si bien la alineación siempre estuvo formada por cuatro miembros, esta tuvo varios cambios a lo largo de su trayectoria.

El destino de sus exmiembros tomó caminos diferentes. Algunos, como Francesc Picas, Santos Blanco y Frank Romero, fallecieron, mientras que otros, como Luis Font, continuaron su camino en la música, aunque sin trascender.

La nueva vida de Luis Font

Luis Font, ahora de 55 años, ha emprendido un nuevo capítulo en su vida laboral. Después de haber actuado en grandes escenarios alrededor del mundo con Locomía, hoy se gana la vida en el metro de Madrid.

Equipado con un micrófono, un parlante y su emblemático abanico, recorre las estaciones del servicio de transporte público interpretando sus antiguos éxitos a cambio de las contribuciones de los pasajeros.

En una reciente entrevista para el diario El Español, Font habló de esta experiencia y de los desafíos económicos que enfrenta en la actualidad.

"Yo no vengo al metro a pedir. No soy un indigente y un señor no habla de dinero. No voy a comprarme un piso, pero tampoco necesito nada para vivir, con un trozo de pan y un huevo frito soy feliz. Cuando alguien me da algo les hago una pequeña reverencia, y directamente a la bolsa, sin mirarlo. Yo vengo a coger el toro por los cuernos y a presentar al público de Madrid quién soy ahora", comentó.

Nuevas oportunidades laborales

Luis Font agradeció a la gente que le han permitido cubrir sus necesidades básicas, incluyendo una ayuda económica durante la pandemia que lo ayudó a mantenerse a flote.

"Mi situación era crítica, aunque ahora esté muy bien [...] Yo ya he estado en la calle, no lo he contado nunca. Entro otra vez a una cueva, pero esta vez entro con música, con mi abanico, y esa cueva es la que está solapando a la que yo viví triste y oscura. Me siento un vencedor, y voy con la misma humildad o más de la que tenía, que ya era mucha", aseguró.

El exintegrante de Locomía contó que está explorando nuevas oportunidades laborales. Recientemente, dijo le ofrecieron un trabajo en un hospital.

"Voy a hacer de camarero en un hospital de 13 a 17. De 10 a 12 seguiré cantando en el metro, luego daré de comer a los médicos, y de 17 a 19 y volveré a casa cantando. Eso para mí es un sueño", finalizó.

