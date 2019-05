El 56 de junio, Maluma estrena documental en YouTube. | Fuente: EFE

Del pequeño que jugaba al fútbol en Medellín a la estrella mundial del pop y el reguetón que ahora se codea con Madonna, Maluma estrena en YouTube un documental sobre su vida y aseguró que "nunca" dejará de ser "ese niño" que suspiraba por triunfar en la música.

"Sigo siendo un soñador y yo creo que nunca voy a dejar de ser ese niño", explicó. "Esa es una de mis metas: nunca dejar ir a ese niño y a esa alma joven que me incita todos los días a salir a buscar mis sueños", añadió.

Bajo el título "Lo que era, lo que soy, lo que seré", Maluma estrenará el 5 de junio en YouTube este documental que proporciona una mirada muy cercana al cantante desde sus humildes inicios hasta convertirse en una figura mundial.

"Creía que era importante que la gente supiera lo que he vivido desde que comencé mi carrera. Quería que vieran a mi familia, que entraran un poquito en mi hogar y conocieran de dónde vengo", indicó sobre un filme que espera sea "muy inspiracional" para las nuevas generaciones.

SU FAMILIA ES SU MOTIVACIÓN



Cabe preguntarse si un artista con apenas 25 años tiene ya material suficiente para un documental biográfico, una fórmula habitual para homenajear a músicos veteranos. En el caso del colombiano, el documental "Lo que era, lo que soy, lo que seré" presta una especial atención a su cara más desconocida: cuando era Juan Luis Londoño y no, Maluma.

Así, el cantante destacó la función indispensable de su familia, a quien definió como su "motor", su "gasolina" y su "motivación". "Había momentos donde tuve que salir a buscarme el pan de cada día. Y fue por mi familia porque quería buscar una opción para sacarlos de ahí", aseguró.

El documental también muestra la revelación que sintió cuando apareció en Colombia un ritmo que cambiaría la escena latina para siempre: el reguetón. "Fue como amor a primera vista", dijo.

SACRIFICIOS HACIA LA FAMA

Con su disco "11:11" recién salido del horno y su colaboración con Madonna aún fresca, Maluma intenta, sin embargo, no olvidar los momentos duros de su trayectoria.

"Me cerraron muchas puertas. Había lugares donde quería ir a cantar gratis y ni siquiera me dejaban. Muchas veces salía a cantar y la gente me miraba como: 'Ah, ¿Quién es este niño? Retírate, que no vas a hacer nada con tu vida, con tu carrera'. Y eso fue lo que quise plasmar en el documental: todos esos momentos de que nada fue de color de rosa", afirmó.

Finalmente, Maluma aseguró que uno de los sacrificios que más le dolió fue renunciar a su juventud. "Cuando comencé tenía 16 años y quería vivir mi adolescencia como un adolescente normal. Yo no podía salir porque al otro día tenía que viajar, tenía una entrevista, tenía muchísimos compromisos", expuso.

"Estaba viviendo un mundo de grandes, de adultos (...) Ahora sigo trabajando muy fuerte, pero tengo mis momentos donde trato de disfrutar la vida, que también es importante", cerró. (EFE)