Mawell, cantante de 'La triple M': "En Cuba, los músicos no tenemos derecho a radio o televisión"

La triple M ha sido todo un éxito. Con millones de vistas, la canción del género 'reparto' inundó las radios del país y el cantante cubano Mawell es el responsable. En su visita a Perú para ofrecer conciertos, el artista se mostró agradecido con Dios por todo lo bueno que le está sucediendo.

"Para mí es mágico, gracias a los fanáticos, a Dios, son cosas que uno no las espera y hay que vivirlas", dijo a RPP. Siendo de La Habana, considera un "milagro" que ese tema haya tenido gran acogida en nuestro país, ya que no pasa lo mismo en Cuba por las restricciones que tienen los músicos.

"Cuba es bastante alegre, pero con el mercado de la música es difícil, son muy pocos lo que lo logran, se trata de suerte, dinero, de inversión. Nosotros, por lo menos en el género de ‘reparto’, no nos apoyan tanto, porque casi no tenemos derecho a radio o televisión, no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo por paquetes como en disco duro, USB y por las redes sociales", contó Mawell, también conocido como 'La verdada voz del reparto'.

Pese a que el camino ha sido difícil, pudo salir adelante y le pareció increíble que su música haya llegado a Perú. "La mayoría de las canciones que son exitosas funcionaron en Cuba y en Estados Unidos por los cubanos que están allá. Que La triple M haya caminado para Perú, es mágico. Esto se ha salido de control, es genial".

Mawell tiene programada una gira nacional y visitará las ciudades de Chiclayo, Huánuco, Tingo María y mucho más.

Wampi, colega de Mawell que también triunfa con el 'reparto'

Tras su exitosa gira en Europa, Wampi visitó RPP para dar más detalles de lo que el género 'reparto'. De acuerdo con el artista cubano de 20 años, este movimiento tiene la misma cultura que el reguetón, pero musicalmente son diferentes. "El reparto tiene la clave cubana, de la rumba, y el reguetón es más armónico", comentó.



Uno de los temas más sonados es La diferencia, canción que salió hace un año y que en Perú ya es un boom. Compartiendo créditos con Orlenis 22k, el intérprete aseguró que lo grabaron en su casa.

"La grabamos la canción en mi cuarto. Fuimos a un viaje y le dije para hacer algo juntos y fue a mi casa. Son como tres canciones, pero la que más llegó a la gente fue La diferencia". Asimismo, se animó a contar que una característica que tiene el género 'reparto' es que "habla de las vivencias, cosas del barrio", básicamente, "hacemos lo que se vive el día a día".

Con solo 20 años, Dasiel Mustelier Oruña -nombre real de Wampi- ha conquistado a todo el mundo con su interpretación y su amor por la música comenzó desde niño. "Me gustó desde chiquito. Nació conmigo, soy fanático del arte. Desde que tengo uso de razón, estoy en este mundo".

Si bien estudió Música y escucha todo tipo de género, tiene un conocimiento bastante amplio que le ha permitido mezclar el reparto con reguetón, rock y funky. En su primera visita a Perú grabó con Leslie Shaw y Handa, pero no cierra la posibilidad de hacer más colaboraciones con artistas nacionales.