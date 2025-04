Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Max Romeo, considerado una leyenda del reggae jamaiquino, murió el viernes a los 80 años, en el distrito de Saint Andrew, tras sufrir complicaciones cardíacas, según reportó este el Partido Nacional del Pueblo (PNP), socialista democrático, de Jamaica.

"Un revolucionario cultural cuya música decía la verdad al poder y elevaba a los oprimidos. Con una carrera de más de cinco décadas, sus canciones estaban profundamente enraizadas en las luchas y aspiraciones del pueblo jamaicano", declaró el partido.

El artista, conocido por temas como Chase the Devil y War Ina Babylon, saltó a la fama en 1968 con el provocador éxito Wet Dream, que incluía letras abiertamente sexuales.

A pesar de que el tema estuvo prohibido por la BBC, se convirtió en uno de los 10 primeros sencillos de Reino Unido y permaneció 25 semanas en las listas de reproducción, consolidando su legado como una de las voces más destacadas del reggae.



Trayectoria musical de Max Romeo

En la trayectoria musical de Max Romeo destacó el álbum Let the Power Fall de 1971, que fue aclamado por la crítica y estaba compuesto por canciones de contenido político, la mayoría a favor del Partido Nacional del Pueblo (PNP), socialista democrático.

La colectividad escogió el tema Let the Power Fall como tema principal para las elecciones generales jamaicanas de 1972.



Además, en 1976, Romeo publicó War Inna Babylon, un álbum que ha sido catalogado como su mejor obra con temas políticos y religiosos, entre ellos Chase the Devil, que se convirtió en una de sus canciones más conocidas.

Esta canción ha sido versionada varias veces por artistas como Dreadzone, el grupo británico The Prodigy, 'Madness' y 'Earl Sixteen'.



"Desde los gritos conmovedores de Let the Power Fall hasta las audaces declaraciones de War Ina Babylon, Max Romeo utilizó su arte como arma de resistencia y faro de esperanza", sentenció el PNP.

