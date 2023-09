Murió Pablo Molina, exvocalista de 'Todos Tus Muertos', tras perder la batalla contra el cáncer

La música está de luto. El reconocido cantante de reggae Pablo Molina murió a los 58 años. El artista argentino era conocido por su larga trayectoria en las bandas Todos Tus Muertos y Lumumba.

Por medio de las redes sociales oficiales del intérprete, sus hijos comunicaron su fallecimiento. “Los hijos de Pablo les queríamos comunicar que nuestro padre hoy falleció después de años de lucha contra el cáncer. Les queríamos agradecer a todos sus seres queridos y sus fans por todo el apoyo a nuestro padre siempre. Rest in power”, se lee en el mensaje.

Como se recuerda, a fines de 2022, Pablo Molina reveló que tenía un tumor en el hígado; por ello, comenzó una colecta y realizó varias presentaciones para poder costar su tratamiento.

“Muy agradecido a todas las personas, el público amoroso, empático, los que, en forma anónima, desinteresada me animaron, rezaron, me recomendaron ayuda, alternativas, medicación, gente que pasó o está pasando por lo mismo que yo, los que me escribieron y me dieron su atención y energía, a todos, trato de responder perdón porque seguro olvido muchos, en toda Latinoamérica, Estados Unidos, en todos lados, muchísimas gracias”, escribió el cantante en diciembre del año pasado.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, amigos y colegas de Pablo Molina se despidieron de él con sentidos mensajes. Chelo Delgado, líder de La Zimbabwe, le dio el último adiós: “Que en paz descanse por fin tu alma querido Pablo. Un privilegio para mí haber podido compartir tan lindos momentos. Vuela alto y brilla por siempre”.

“Descansa en paz, amigo mío”, apuntó Sergio Rotman, de Los Fabulosos Cadillacs. Artistas de la escena punk y reggae como Hugo Lobo, de Dancing Mood; Luciano Scaglione, de Attaque 77; y Chino Biscotti, de Cadena Perpetua le enviaron sus condolencias a la familia.

Los hijos de Pablo Molina comunicaron la noticia del fallecimiento del cantante por medio de las redes sociales.Fuente: Facebook

Molina ingresó a Todos Tus Muertos en 1993, cuando la banda ya tenía ocho años y era una de las referentes del ska punk alternativo, y permaneció hasta el 2000.

Pablo Molina y la vez que ofreció un concierto en Perú

El viernes 2 de noviembre de 2016, el líder de la banda ícono argentina recordada como Todos Tus Muertos, Pablo Molina, aterrizó en Lima para dar un concierto en beneficio de la comunidad “Sagrada Familia” de Ventanilla. El show se realizó en la extinta discoteca Céntrica de Real Plaza Centro Cívico.

En la presentación, Pablo Molina interpretó canciones de su carrera solista -acababa de lanzar su nuevo disco Dejando huellas-, así como también temas de Todos Tus Muertos. La presentación del intérprete estuvo acompañada de los músicos de la popular banda limeña La Mente.

“Estoy aquí por una invitación de la banda nacional para apoyar a los más necesitados y me siento contento de volver a Perú después de unos años y ahora regreso como solista para presentar mi nuevo disco que salió hace unos meses bajo el sello de Sony Music Argentina”, comentó Pablo Molina en ese entonces.