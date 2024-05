Murió a los 76 años Richard Tandy, teclista de Electric Light Orchestra

El músico británico Richard Tandy, inspirador del característico sonido de la Electric Light Orchestra (conocida como ELO), falleció a los 76 años, según anunció en las redes sociales Jeff Lynne, líder de la banda.

"Con gran tristeza comparto la noticia del fallecimiento de mi viejo colaborador y querido amigo Richard Tandy. Era un músico y un amigo extraordinario y atesoraré toda la vida los recuerdos que vivimos juntos. Envío todo mi amor a Sheila y la familia Tandy", anunció Lynne en su cuenta de X.

El líder de la ELO no detalló las causas del fallecimiento del teclista y compositor ni el lugar donde se produjo.

Tandy nació el 26 de marzo de 1948 en Birmingham, Inglaterra y se unió a la ELO por primera vez después del lanzamiento del primer álbum de la banda en 1972, según explica The Hollywood Reporter.

Richard Tandy empezó tocando el bajo, aunque finalmente pasó al teclado después de que otro miembro de la banda se fuera. El músico también estuvo entre los tres miembros principales del grupo, incluidos Lynne y Bev Bevan, quienes permanecieron con la banda de rock hasta que se disolvió en 1986, señala la revista.

Entre sus temas más reconocibles se encuentran títulos como Hold on Tight, Livin’ Thing, Telephone Line y Don't Bring Me Down y también compusieron la banda original de la película Xanadú cuyo tema central fue interpretado por Olivia Newton-John.

Electric Light Orchestra

ELO se formó para dar cabida al deseo de Lynne y de Roy Wood de crear canciones de rock modernas con tintes clásicos. Después de la salida de Wood, tras el lanzamiento del álbum debut, Lynne se convirtió en el líder del grupo; compuso, arregló y produjo todas las canciones y trabajos de la formación.

Entre 1971 y 1986, durante su época de mayor actividad, el grupo publicó once álbumes y obtuvo una notable popularidad con trabajos como A New World Record, Out of the Blue y Discovery.

A pesar del éxito de sus primeros sencillos en el Reino Unido, el grupo obtuvo una mayor popularidad en los Estados Unidos, donde se convirtieron en una de las bandas con mayores ventas de la industria musical.

Tras su separación en 1986, Lynne volvió a reformar Electric Light Orchestra en dos ocasiones: en 2001, con la publicación de Zoom, y en 2015, bajo el nombre de Jeff Lynne's ELO, para el lanzamiento de Alone in the Universe. El 7 de abril de 2017, la banda entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. (Con información de EFE)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis