Eminem le declara la muerte a su alter ego con su nuevo disco 'The Death of Slim Shady'

Eminem está de regreso. El famoso rapero anunció el lanzamiento de su próximo álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) con un tráiler lleno de su característico humor negro. Si bien el disco aún no tiene una fecha exacta de estreno, de acuerdo con Marshall Mathers -su nombre verdadero- llegará a Estados Unidos en verano de este año.

En el video publicado en sus plataformas digitales, simula que están en un programa de crímenes donde un reportero recuerda que el alter ego de Eminem era odiado. "A causa de sus rimas complejas y comúnmente criticadas, el antihéroe conocido como Slim Shady no tenía pocos enemigos", se escucha decir.

Además, 50 Cent hace una aparición especial en la promoción de The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) como una de las fuentes invitadas al show. "Él no es un amigo; es un psicópata", declaró. Mientras el clip avanza, alguien pregunta "¿quién mató a Slim Shady?". "Independientemente de quién lo hizo, algún día quiero apretar la mano de esa persona", dice Eminen antes de revelar accidentalmente que es él.



Hasta el momento, no se sabe mucho sobre el álbum, Dr. Dre confirmó a inicios de este año que varias canciones fueran producidas por el mismo Eminem: "Él está trabajando en su propio álbum que va a salir este año. Hablé con él y me dio el visto bueno para hacer el anuncio ahora mismo. Así que, bueno, va a sacar un disco, tengo algunas canciones allí y está buenísimo", dijo en el programa Jimmy Kimmel Live!

Los premios de Eminem

Eminem llegó a protagonizar un filme inspirado en su vida, 8 Mile (2002), cuya canción titular (Lose Yourself) fue utilizada por la campaña de Joe Biden más de 20 años después de su estreno. En sus estanterías, puede colocar 15 premios Grammy, 8 American Music Awards, un Oscar, un Emmy y el sello de pertenencia al Salón de la Fama del Rock And Roll.

Sin embargo, galardones y números a parte, la trayectoria de Eminem demuestra las luces y sombras del éxito más vertiginoso. Tras una década frenética en la que se convirtió en la voz de la clase baja estadounidense, el rapero tuvo que parar en seco su carrera para tratar su adicción a los calmantes. Alcanzó su punto crítico en 2007, cuando fue hospitalizado por una sobredosis de metadona que lo dejó en muerte cerebral durante unas horas.

Ya recuperado, en 2010 lanzó Recovery, su sexto álbum de estudio con el que inauguró una nueva etapa en la que ha colaborado con los artistas que estaban definiendo esa nueva década, como Rihanna y Ed Sheeran. Desde un papel más discreto y disfrutando de su condición de icono, Eminem entró en 2020 con su último álbum de estudio 'Music to Be Murdered By' y un recopilatorio Curtain Call 2, lanzado en 2022.

Eminem, el icono de la cultura pop

Prueba de la huella de Eminem en la cultura pop estadounidense son sus dos últimas apariciones públicas: los premios Oscar de 2020, en los que elevó aún más el estatus de clásico de su canción Lose Yourself, banda sonora del filme 8 Mile, y el último intermedio del Super Bowl, dedicado a las leyendas del rap estadounidense.

Esa participación en el evento deportivo más visto de la televisión estadounidense, arropado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blidge, ayudó a borrar del todo la eterna acusación de que se aprovechó de su condición de hombre blanco para alcanzar una popularidad de masas imposible para otros artistas negros en el mundo del rap.

De hecho, el mismo Eminem llegó a reconocer en uno de sus temas con más carga política, White America, que "si hubiera sido negro no habría vendido ni la mitad".

Aún así, la mitad sería el sueño de muchos: la revista Billboard, que en 2010 lo encumbró como artista de la década, estima sus ventas en más de 220 millones de copias, con 5 sencillos que alcanzaron el top 1 de las listas de éxitos de manera consecutiva y 10 álbumes que debutaron también en lo más alto.

