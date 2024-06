Natti Natasha demuestra su amor por Raphy Pina en la emotiva bachata 'Quiéreme menos' [VIDEO]

Natti Natasha abre su corazón a Raphy Pina mostrando los momentos más bonitos de su relación en 'Quiéreme menos', una nueva bachata compuesta por Romeo Santos e interpretada por la cantante dominicana que ya cuenta con más 2,7 millones de vistas en YouTube tras su estreno el último jueves 6 de junio.

La canción, considerada la "más conmovedora" de la carrera de Natti Natasha, expresa los sentimientos de la artista hacia su pareja Raphy Pina, quien salió de prisión hace unos días tras ser condenado por posesión ilegal de armas.

"Quiéreme menos que me estás volviendo loca y eso a mí me choca como tú me adoras", entona la cantante de 37 años en el videoclip que muestra grabaciones caseras y profesionales de la pareja que se volvió a reencontrar después de que Raphy Pina fuera condenado en mayo de 2022.

Es así como 'Quiéreme menos' retrata la historia de amor de Natti Natasha y Raphy Pina, quienes superaron "grandes pruebas para seguir juntos" y dar felicidad a su pequeña hija, Vida. "Es un gran tema que deja sentir el amor incondicional que tu persona favorita te brinda y a veces da miedo de tan bien que uno siente ese amor puro", señaló la cantante.

Natti Natasha es pareja de Raphy Pina, quien también es su productor musical. | Fuente: Instagram (raphypina)

Canción muestra amistad entre Romeo Santos y Natti Natasha

El videoclip de 'Quiéreme menos' fue grabado en Miami y representa el "vínculo indestructible" que tiene Natti Natasha con su pareja Raphy Pina. No obstante, el tema también expresa una relación de amistad con Romeo Santos, quien compuso la letra de la canción.

"Romeo Santos logró capturar la esencia de lo que yo siento por Raphy y todo lo que me ha dado, haciendo además una letra universal. Es un privilegio poder interpretar esta belleza de tema, que sale de su pluma y talento musical", expresó Natti Natasha.

Esta no es la primera canción donde colaboran Romeo Santos y Natti Natasha. Anteriormente, el dúo musical se encargó del remix de 'La mejor versión de mí', del álbum de bachata con el mismo nombre lanzado el 2019.

Natti Natasha comparte fotos con Raphy Pina recordando su etapa de embarazada para darle la bienvenida nuevamente a su casa.Fuente: @nattinatasha

Raphy Pina tras salir de la cárcel: "Quiero vivir mi nueva oportunidad"

En mayo último, el productor musical Raphy Pina fue puesto en libertad permitiéndose reencontrarse con sus hijos y Natti Natasha. A través de sus redes sociales, contó que estuvo junto a sus seres queridos y admitió que aún se siente desorientado.

"Me siento así porque, aunque fueron dos años, hoy en día el mundo está bien diferente. Como vemos, sigue reinando lo malo y lo bueno no es aplaudido. Yo no quiero aplausos, quiero vivir aprovechando el día a día en mi nueva oportunidad o nuevo capítulo y aportar de manera positiva a la cultura", se lee en su mensaje de Instagram.

A pesar de haber cumplido una pena en la cárcel, el productor también fue condenado a tres años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y una multa de $150,000 tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas.

Natti Natasha muestra grabaciones de su relación con Raphy Pina en videoclip de tema 'Quiéreme menos'.Fuente: Instagram (nattinatasha)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis