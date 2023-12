No todo es Mariah Carey en Navidad: aquí hay otras canciones que arrasan para estas fechas

Te presentamos un repertorio de éxitos musicales que harán que tu hogar brille aún más durante las celebraciones de Navidad.

El inconfundible sonido de campanas y las luces brillantes anuncian la llegada de la Navidad y, con ella, la temporada de canciones festivas. Mientras Mariah Carey ha dominado las listas con su icónico "All I Want for Christmas", hay otros artistas con temas que también se han ganado un lugar especial en esta época del año.

Los temas de Navidad que desearás escuchar

George Michael y "Last Christmas": La voz inolvidable de George Michael cuando formaba parte de Wham!, nos regaló el clásico "Last Christmas". Aunque suena alegre y festiva, la canción esconde una historia melancólica sobre una ruptura, añadiendo un matiz emotivo a la temporada navideña.

Michael Bublé y "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas": Con su voz romántica, Michael Bublé ha cautivado a muchos con "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas". Esta melodía, popularizada nuevamente en 2011, resuena con la atmósfera mágica de la Navidad.

Bobby Helms y "Jingle Bell Rock": Desde 1957, "Jingle Bell Rock" de Bobby Helms se ha convertido en un clásico inamovible en las bandas sonoras de películas navideñas y en las listas de reproducción festivas, añadiendo un toque de alegría a la temporada.

Rosana y "En Navidad": En España, el villancico "En Navidad" de Rosana se ha convertido en un imprescindible durante estas fechas. Lan­za­do en 1998, esta canción aporta un toque español a la temporada festiva.

José Feliciano y "Feliz Navidad": José Feliciano nos regaló "Feliz Navidad" en 1970, un villancico clásico que mezcla español e inglés. Su pegajoso ritmo y mensaje festivo lo han convertido en un himno navideño.

Mientras Mariah Carey sigue siendo la reina indiscutible de la Navidad, estas canciones ofrecen una variedad de estilos y emociones para acompañar las celebraciones. Cada una de ellas deja su marca única en la banda sonora navideña, recordándonos que la magia de la Navidad se manifiesta de diversas formas a través de la música