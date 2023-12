Mariah Carey y Bryan Tanaka se separan tras siete años de relación: "Él quiere tener una familia", según la prensa

La famosa Reina de la Navidad, reconocida por su inconfundible voz y éxitos en Billboard, se adentra en un nuevo capítulo de su vida personal. Mariah Carey, la famosa intérprete de All I Want For Christmas Is You, y su compañero de siete años, Bryan Tanaka, han decidido poner fin a su relación, según informes de medios internacionales.

Tanaka, el bailarín de 40 años, expresó su deseo de formar una familia, un anhelo que no compartía completamente con Carey, según fuentes de Page Six. La madre de gemelos de doce años con su ex, Nick Cannon, tiene prioridades diferentes en esta etapa: "Él quiere tener una familia. Ella, no", señala la fuente.

¿Cómo se conocieron Mariah Carey y Bryan Tanaka?

La pareja, que se conoció cuando Tanaka era bailarín en 2006, ya había experimentado altibajos. A pesar de una ruptura en 2017, se reconciliaron rápidamente. Sin embargo, la ausencia de Tanaka en la reciente gira navideña de Carey, Merry Christmas One and All!, y en su tradicional viaje anual a Aspen, generaron especulaciones. "Él quiere empezar a tener su propia vida", añade otra fuente.

Mariah Carey y Bryan Tanaka compartían su amor en redes sociales.Fuente: Instagram/Bryan Tanaka

¿Cuándo se separaron Mariah Carey y Bryan Tanaka?

Carey, también conocida como la Reina de la Navidad, alimentó las especulaciones al revelar a People este mes que enfrentó un año desafiante. A pesar de ello, se enfoca en el futuro: "He estado esperando esta Navidad todo el año. Desde el año pasado, porque no fue el mejor". La cinco veces ganadora del Grammy prometió "divertirse" durante la temporada navideña de 2023 "a toda costa". "Agradezco todos esos momentos, pero no fue mi versión más divertida de la Navidad".

La pareja fue vista por última vez juntos durante el cumpleaños de Carey en marzo, pero su separación se confirmó con su reciente viaje en solitario a Aspen. Detalles sobre la ruptura surgieron cuando Carey fue vista luciendo una chaqueta Prada y botas Giuseppe Zanotti en su excursión en solitario.

¿Quién desplazó a Mariah Carey?

Desde su lanzamiento en 1994, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey ha reinado como el himno navideño por excelencia, simbolizando la alegría y el espíritu festivo. Sin embargo, esta temporada, una canción de 1958 ha eclipsado su reinado.

El tema en cuestión es el clásico de Brenda Lee, Rockin' Around The Christmas Tree. La artista de 78 años se ha coronado como la persona más longeva en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100; además de haber superado a Carey en el primer puesto de la temporada, después de años de reinado indiscutible.