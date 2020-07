Michele Morrone interpretó “Feel It”, canción que aparece en la banda sonora de la película "365 DNI". | Fuente: Instagram

El nombre de Michele Morrone se hizo conocido por protagonizar la película erótica de Netflix "365 DNI"; pero la actuación no es su único talento. El italiano, de 29 años, toca la guitarra y canta por lo que, a inicios de año, lanzó su álbum debut "Dark Room" que está encabezando las listas de todo el mundo.

El artista grabó el disco mientras se preparaba para el estreno de la popular cinta. Cuatro canciones del álbum: "Hard For Me", "Feel It", "Watch Me Burn" y "Dark Room" se convirtieron en partituras en el filme. Desde su lanzamiento, las canciones han explotado en las plataformas de streaming.

De acuerdo a un comunicado, el álbum en sí es "sensual, un poco erótico, muy personal pero, sobre todo, presenta perfectamente el alma artística de Michele Morrone". El intérprete estuvo muy involucrado en escribir todas las canciones del disco en colaboración con el equipo de producción polaco Hotel Torino.

Además de la actuación y la música, el protagonista de "365 DNI" pone su energía creativa en la pintura y la escultura. Él planea regresar al estudio muy pronto para trabajar en nuevas canciones.

¿QUIÉN ES MICHELE MORRONE?

Tras el estreno de “365 DNI”, Michele Morrone ganó gran popularidad por dar vida a Massimo en la película erótica. Nació en Melegnano (Italia), el 3 de octubre de 1990, y de joven estudió teatro.

Él trabaja como actor en su país y ha participado en otros filmes como “Duetto” y “Los Medici”.

CRÍTICAS A LA PELÍCULA

"365 DNI", que estuvo durante semanas como la favorita entre los usuarios de Netflix, se centra en Laura. Ella es una exitosa ejecutiva que es secuestrada por Massimo, líder de la mafia siciliana, quien le exige pasar 365 días juntos para que se enamore de él.

La cantante Duffy criticó el filme porque, en su opinión, aborda como un "entretenimiento erótico" los "secuestros" y el "tráfico sexual". Hace pocos meses, la artista reveló que en el pasado fue "violada, secuestrada y drogada" durante cuatro semanas.

"Animo a los millones de personas que han disfrutado la película [365 DNI] a ser conscientes de la realidad de los secuestros y el tráfico, del uso de la fuerza y la explotación, de una experiencia que es completamente opuesta a la glamorosa fantasía que se refleja" en la cinta, escribió la cantante británica.