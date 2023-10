Nicky Jam le dice adiós a la música: "Mi gente, pronto me retiro"

Nicky Jam, una de las figuras más representativas del género urbano, sorprendió a sus seguidores al compartir un anuncio que ha remecido la industria musical. El cantante y productor estadounidense usó sus redes sociales para confirmar su retiro de la escena artística.

"Mi gente, pronto me retiro, pero este es mi legado: Motivación y Superación... Próximamente, mi última Gira Global y mi Último Álbum. Los amo", dijo en su publicación, la cual acompañó con extractos de su serie en Netflix.

Las imágenes compartidas por Nicky Jam tienen como cortina musical el tema Past Lives del cantante BØRNS. El propio Nicky seleccionó un fragmento en español de esta canción para incluirlo como subtítulos en su video.

"Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando", dice parte de la letra.

Seguidores le piden que cambie de opinión

La noticia del retiro de Nicky Jam ha conmovido a sus seguidores en las redes sociales. En la publicación del cantante, miles de comentarios expresan despedidas emotivas y elogios a la carrera del artista.

Expresiones como "leyenda", "uno de los mejores para siempre", "no te puedes retirar" y "ver a tus estrellas retirarse se siente extraño cuando las viste desde abajo" son solo algunas de las muestras de aprecio que los fanáticos de Nicky Jam han dejado en su publicación.

Aún no se ha anunciado una fecha oficial para la última gira mundial del artista, ni tampoco se ha revelado información sobre el lanzamiento de su último álbum. Lo cierto es que sus seguidores aguardan con expectativa más detalles sobre el cierre de esta etapa en la carrera del intérprete.

El emotivo momento en que Nicky Jam recibe premio de las manos de su padre

Durante los Latin Billboard 2022, Nicky Jam vivió uno de los momentos más emocionantes de su trayectoria al recibir de las manos de su padre, José Rivera, el Premio Billboard Salón de la Fama. Toda una sorpresa que le llevó a expresar su agradecimiento a quien lo apoyó desde los inicios de su carrera.

Fue Natti Natasha quien, sobre el escenario, presentó al papá del artista y este, al acercarse al micrófono dijo: "Para mí, es un honor compartir este momento con ustedes". Nicky Jam vio a su padre y no aguantó derramar algunas lágrimas mientras se acercaba hasta su progenitor para darle un abrazo y un beso.

Las sentidas palabras de Nicky Jam

Con la voz entrecortada, el cantante de 41 años señaló: "Me cogieron de sorpresa con esto. No me esperaba esto. Yo pensé que otro artista me iba a entregar este premio y no que iba a ser mi papá. Papi, te veo espectacular. Quiero darle las gracias a Billboard, por traer a mi papá aquí conmigo, que tanto trabajo que hacemos muchas veces no podemos compartir con la familia".

Seguidamente, Nicky Jam agradeció a las personas que le "prestaron sus estudios en Puerto Rico" cuando empezó a trabajar, así como a Zion por prestarle los 1 500 dólares con los que se fue a Colombia a potenciar su carrera. "Gracias a todos los integrantes del género de reggaetón de la vieja escuela que hicieron todo lo posible para que hoy en día haya un Bad Bunny, un Rauw, un J Balvin", agregó.