No Doubt regresa a los escenarios para Coachella 2024: "¡Nos vemos en abril!"

Después de nueve años de su último concierto, No Doubt regresa a los escenarios para formar parte del festival Coachella que se llevará a cabo del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril en California.

Por medio de las redes sociales, la banda compartió una reunión de Zoom que tuvieron los integrantes Gwen Stefani, el bajista Tony Kanal, el baterista Adrian Young y el guitarrista Tom Dumont donde mostraban su interés de reunirse para cantar frente a sus miles de fanáticos.

Luego de que el video de No Doubt se volviera viral, compartieron el flyer de Coachella donde compartirán escenario con grandes colegas como Lana del Rey, Tyler, The Creator, Jane's Addiction, Pixies, Rage Against the Machine, The Stooges y más. "¡Nos vemos en el desierto este abril!", se lee en la descripción.

Fue en 2015 cuando ofrecieron su último concierto, sin embargo, el año pasado dejaron entrever que sí volverían a juntarse tras el lanzamiento de su segundo disco The Beacon Street Collection (1995) en formato de vinilo. La canción más famosa de la banda es Don't Speak que forma parte de su tercer disco Tragic Kingdom.

No Doubt ganó su segundo premio Grammy por "Underneath It All" en la categoría Mejor Interpretación Pop por un dúo o grupo en los Grammy 2004.Fuente: @nodoubt

El último disco de No Doubt

El grupo estadounidense No Doubt volvió en 2012 tras once años desde su último disco con Push and Shove, un trabajo de 11 canciones que refleja el conflicto de compaginar el papel de padre o madre con el de una estrella del mundo de la música.

"Todo el álbum ha sido un gran reto, por el que hemos luchado mucho. Con los niños, cuadrar los horarios y ser creativa es difícil", dijo a EFE la cantante Gwen Stefani en ese entonces.

Push and Shove es un disco hecho a fuego lento, "sin plazos", según agregó el guitarrista Tom Dumont, y en el que No Doubt combinó sus influencias del new wave de los 80 (como Depeche Mode y The Cure) y ska británico (Madness y The Specials) con un sonido "más moderno", hasta dio con un resultado que entremezcla ska-rock, dancehall y pop electrónico.

Añadió que "queríamos tomarnos tiempo para hacerlo bien, para que cada canción fuera genial y la gente no le diera a "siguiente".

Push and Shove, del mismo productor que "Rock Steady", Spike Stent, comenzó a gestarse en noviembre de 2009, cuando la banda compuso el primer tema, Undercover, tras lo cual emplearon todo el 2010 en escribir el resto de los temas y la mayoría del 2011 en grabarlos.