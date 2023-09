NSYNC lanza adelanto de una nueva canción tras dos décadas sin actividad [VIDEO]

Luego de dos décadas, los integrantes de *NSYNC regresaron al estudio para grabar un nuevo tema que será parte del soundtrack de la película animada Trolls Band Together. La agrupación hizo el anuncio en sus redes sociales, generando la sorpresa de sus seguidores.

La canción se titula Better Place y puede escucharse casi al final del último avance de la cinta de Universal Pictures. El lanzamiento musical promete convertirse en un hit, especialmente porque la última vez que grabaron un tema fue en 2002.

No es casualidad que los *NSYNC formen parte de esta propuesta cinematográfica; el hecho es que la historia se centra en el personaje de Justin Timberlake, quien busca reunir a su antigua boy band. El soundtrack también incluye la canción I Want You Back, lanzada por la agrupación en 1997.

¿Habrá gira y nuevo disco de *NSYNC?

El medio TMZ ya había publicado rumores de que el grupo estaba volviendo al estudio para grabar una canción, pero se desconoce si tienen planes de lanzar un álbum completo ni de hacer una gira.

Los fanáticos de *NSYNC que quieran escuchar la canción completa, tendrán que esperar hasta el 29 de septiembre, pero partes de ella están apareciendo en TikTok.

El esperado reencuentro de *NSYNC

¡Volvieron y desataron la locura! *NSYNC, la icónica boy band de los años 90 y responsables de éxitos como It's gonna be me, Tearin' up my heart y Girlfriend, revivió su gloria en los MTV Video Music Awards 2023. Las especulaciones sobre su reunión se volvieron realidad cuando los cinco miembros originales se juntaron nuevamente en el escenario de los VMAs, premiación que los vio por última vez actuando en vivo hace una década.

El emocionante reencuentro de Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick tuvo lugar durante la noche del martes en el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey). La audiencia fue testigo de un momento histórico cuando los miembros de la banda compartieron el escenario, marcando su primera actuación conjunta desde los VMAs de 2013, cuando Timberlake recibió el Video Vanguard Award.

El quinteto fue presentado por la cantante Nicki Minaj para abrir la ceremonia y anunciar el primer premio. Recordando sus inicios, JC expresó, "Hace más de 20 años, éramos solo unos niños cuando ganamos el premio al Mejor Video Pop por Bye Bye Bye. Fue nuestro primer VMA y significó mucho para nosotros." Agradeciendo a sus seguidores, Joey agregó, "Solo queríamos decirle gracias a MTV y especialmente a todos ustedes. ¡Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por apoyar siempre a sus artistas favoritos!".