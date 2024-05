Oasis publica un misterioso video que despierta los rumores de un reencuentro

La banda de rock alternativo ha generado diversos comentarios en redes sociales tras compartir videos misteriosos. | Fuente: Instagram: @oasis

El lunes, una enigmática imagen de una mansión en el bosque, acompañada de un misterioso audio, y el martes, una simple historia con un cartel que decía Oasis, avivaron las esperanzas de un retorno del desaparecido grupo británico liderado por los hermanos Gallagher, quienes llevan años distanciados.



En el primer video, de corta duración y con un filtro vintage, se muestra una mansión rodeada de altos árboles junto a lo que parece ser un lago. Al fondo, un sonido estridente sugiere que algo se avecina. Además, se distingue un bote acercándose a la mansión, dirigido por alguien, pero no se distingue de quién se trata.



El segundo clip, compartido el martes en las historias de Instagram de Oasis, resulta aún más enigmático. Comienza con un fondo negro, que parpadea, para luego revelar el logo distintivo de la banda. Termina con una voz en off que indica: "Se llama Definitely Maybe".

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Aunque los seguidores de Oasis se entusiasmaron con la idea de un reencuentro, muchos señalaron que la primera escena es una toma de Sawmills Studio, en Cornualles, donde la banda grabó su álbum debut, Definitely Maybe (1994), que cumplirá 30 años en agosto.



Noel Gallagher confirmó una reedición del álbum para 2024, mientras Liam Gallagher anunció en octubre de 2023, en sus redes sociales, que prepara una gira por el Reino Unido e Irlanda, explicando: “Es el álbum más importante de los 90 sin excepción. Yo no estaría aquí sin él y tú tampoco, así que celebremos juntos”.



"¿Están de vuelta juntos?", "¿Qué demonios significa esto?", Vamos, no jueguen con mis sentimientos", escribieron algunos. Otros sugirieron que las publicaciones podrían referirse a una reedición de Definitely Maybe. También hubo quienes pidieron una gira mundial y un nuevo sencillo, expresando su entusiasmo por una posible reunión.

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre el posible regreso de Oasis?

En una entrevista en febrero con el periódico británico The Sunday Times, Liam Gallagher volvió a avivar las esperanzas de un posible regreso de la icónica banda británica Oasis, liderada por él y su hermano mayor Noel Gallagher. La separación de la banda ocurrió en 2009 después de una pelea en los vestidores durante un festival de rock en París.



“Quiero a mi hermano, quiero a mi familia, y toda esa pelea de Oasis no era necesaria, ¿me entienden? Puede que alguien se ponga un poco irritable en una gira. Puede que alguien beba demasiado, pero no teníamos que separarnos por eso”, declaró el músico de 51 años.

Liam también expresó su pesar por el conflicto en la entrevista, enfatizando su amor por su hermano y su familia. A sus 51 años, el músico anunció una gira para celebrar el trigésimo aniversario del álbum Definitely Maybe.

