Liam Gallagher criticó al Salón de la Fama del Rock and Roll tras nominación de Oasis: ¿qué dijo?

Liam Gallagher aterrizó a los fanáticos de Oasis que pensaban que se iba a reconciliar con su hermano Noel luego de que la icónica banda fuera nominada en el Salón de la Fama del Rock and Roll este 2024. Resulta que el menor de los hermanos Gallagher acabó con esa posibilidad al cuestionar, duramente, a la organización tras conocerse la lista de nominados.

Fue por medio de sus redes sociales, que el exlíder de Oasis despotricó contra el Salón de la Fama del Rock and Roll y aseguró que no le tomara importancia a dicha nominación de la banda. “Al diablo con el salón de la fama del Rock and Roll, está lleno de puras tonterías”, señaló Liam Gallagher en su cuenta de X (ex Twitter) este lunes 12 de febrero.

Pese a no mostrar simpatía con la nominación y pedir “hacer oídos sordos” a la lista del Salón de la Fama del Rock and Roll. En ese sentido, Liam Gallagher señaló que es probable que su hermano mayor, Noel, si vaya a recoger el premio ya que, según dijo, a él “le encanta estar con celebridades”.

“Al pequeño le encanta salir con celebridades, así que probablemente iría; en cuanto a mí, me lavo el pelo y me hago una pedicura y una manicura”, sostuvo.

La banda Oasis fue uno nominada para el Salón de la Fama del Rock and Roll de 2024. | Fuente: Instagram (oasis)

Liam Gallagher responde a fan e ironiza con Mariah Carey

En otro momento, Liam Gallagher decidió responder el comentario de uno de sus seguidores que advirtió a los demás usuarios que Oasis estaba quedando muy atrás en la votación exhortando a entrar en la web del Salón de la Fama del Rock and Roll para votar.

“Fans de Oasis, nuestra banda favorita está nominada y estamos perdiendo estratosféricamente porque la mayoría de los votantes son estadounidenses”, señaló el usuario obteniendo la respuesta del músico: “No pierdan el tiempo, por mucho que se aprecie, es un montón de tonterías”.

Del mismo modo, el cantante de 51 años contestó otro mensaje de otro seguidor que sostuvo que Oasis “merece ser reconocido por su impacto y sus logros”. “No tanto como Mariah Carey, ella lo destrozó”, ironizó Liam.

Otro fanático difundió una captura de la votación de los fans de Oasis que mostraba que la banda estaba en último lugar de los nominados y Liam Gallagher señaló: “Creo que lo estoy haciendo bien (…) No necesito un premio de paja de un geriátrico con sombreo de vaquero”, añadió.

Fuck the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2024

¿Quiénes son los 15 nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2024?

Este 2024, el Salón de la Fama del Rock and Roll cuenta con 15 nominaciones entre artistas y bandas que han marcado huella en el género.

La nominación la conforman la fallecida Sinéad O’Connor, el exlíder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, la banda Oasis, los cantantes Mariah Carey, Lenny Kravitz, y Peter Frampton.

La lista la completan: Mary J Blige, Cher, Kool & the Gang, Sade, A Tribe Called Quest, Dave Matthews Band, Foreigner, el duo Eric B. & Rakim, y Jane’s Addiction.

Salón de la Fama del Rock and Roll presenta a los 15 artistas nominados para la edición 2024.Fuente: X (@rockhall)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis