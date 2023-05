Liam Gallagher no descarta el regreso de Oasis si el Manchester City gana la Champions League

Oasis podría retornar a los escenarios este 2023 en caso el equipo inglés Manchester City se corone campeón de la Champions League al ganar la final al Inter de Milán el próximo 10 de junio en la ciudad de Estambul, Turquía. Así lo dio a conocer el exvocalista de la banda Liam Gallagher en su respuesta a un fanático por medio de su cuenta oficial de Twitter.

El menor de los hermanos Gallagher abrió la posibilidad del retorno de la mítica banda inglesa Oasis tras separarse de su hermano Noel Gallagher el 2009. “Volverá Oasis si el Manchester City gana la Champions League? ¿Es una posibilidad?”, le consultó un seguidor a Liam Gallagher en su publicación en referencia a la semifinal con el Real Madrid.

Liam Gallagher respondió: “Yo estoy listo para ir”, dejando abierto el posible regreso de Oasis para volver a interpretar al público sus éxitos como “Wonderwall”, “Stand By Me”, “All Around the World”, “Champagne Supernova”, “Stop Crying Your Heart Out”, entre otras recordadas canciones de uno de los grupos de rock más populares de los 90s y la primera década del 2000.

I’m ready to go — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 10, 2023

Oasis: ¿Es posible el regreso de la banda este 2023?

Los hermanos Noel y Liam Gallagher son hinchas confesos del Manchester City desde hace muchos años. El equipo dirigido actualmente por ‘Pep’ Guardiola nunca ganó la Champions League en su historia por lo que, de hacerlo, podría consagrarse un gran festejo en la ciudad y la vuelta de los hermanos Gallagher para el regreso de Oasis.

Según informó el diario Marca, la banda inglesa Oasis se volverá a juntar con el fin de darle una alegría a sus hinchas de la ciudad de Manchester, por lo que se espera que tanto Liam como Noel puedan estar presentes.

Noel y Liam Gallagher se separaron el 2009 tras tensiones entre ambos | Fuente: Instagram (oasis)

Oasis: ¿Por qué se separaron los hermanos Gallagher?

Fue en el 2009, previo a un concierto en Paris, cuando la banda Oasis dio a conocer al público la separación de la banda por confrontaciones entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. Fue el propio Noel quien publicó un comunicado afirmando que ya no podía seguir trabajando junto a su hermano. No obstante, estas tensiones podrían terminar dependiendo de lo que pase con los ‘citizens’ el próximo 10 de junio.