Mira el emotivo videoclip de 'Now and Then', la última canción de The Beatles que se rescató con IA

Bajo la dirección del cineasta, Peter Jackon, conocido especialmente por dirigir la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, se estrenó el videoclip musical de Now and Then, "la última canción" de The Beatles que pudo ser rescatada gracias a la inteligencia artificial (IA).

EL clip contiene imágenes inéditas de los icónicos miembros de la banda de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo. También se restauró algunas imágenes de los cuatro integrantes juntos para darle el toque nostálgico al lanzamiento.



"Me di cuenta de que necesitábamos la imaginación de cada espectador para crear su propio momento personal de despedida a The Beatles", sostiene Jackson enb un comunicado. "Siento un orgullo genuino por la pieza terminada, y lo atesoraré en los años venideros", agregó.

Jackson también se hizo conocido por su aclamada docuserie The Beatles: Get Back, y ahora vuelve a sumergirse en el universo de la banda con este nuevo video.

Now and Then

La canción marca la última reunión de The Beatles y ofrece a seguidores la oportunidad de escuchar la voz de John Lennon una vez más, gracias a la IA.

El lanzamiento de este video sigue al estreno mundial del documental titulado The Last Beatles Song, que muestra el proceso de producción detrás del sencillo.

Además, Now and Then también formará parte de una reedición de la icónica compilación de The Beatles de 1967-1970, conocida como The Blue Album. Tanto este compilatorio como The Red Album de 1962-1966 se publicarán el próximo 10 de noviembre.

Orígen de la canción

La historia de Now and Then comienza con una maqueta inacabada grabada por John Lennon en su departamento en Nueva York. El proyecto original se interrumpió debido a su trágica muerte en 1980.

Sin embargo, en 1994, una oportunidad se presentó. Los tres miembros sobrevivientes de la banda, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, se reunieron para recuperar canciones que no habían llegado al estudio.

La idea de incluir a John Lennon era evidente, y fue Yoko Ono quien proporcionó un casete de su viudo con la esperanza de hacer realidad un nuevo tema de los ‘Fab four’ de Liverpool.

La banda ya había recuperado Free as a Bird y Real Love, pero Now and Then presentó un desafío único. El piano y la voz de Lennon se habían fusionado de tal manera que resultaba imposible separarlos. Esta situación llevó a que la canción se guardara en 1995.

El resurgimiento de Now and Then

La noticia de la muerte de George Harrison en 2001 parecía poner fin a cualquier esperanza de que Now and Then viera la luz. Sin embargo, casi un cuarto de siglo después, la tecnología avanzada y el éxito del documental Get Back inspiraron a Paul McCartney a reconsiderar la idea.

McCartney contactó a Ringo Starr, y juntos decidieron resucitar Now and Then. Paul tocó las líneas del bajo, mientras que Ringo contribuyó con la batería. Las partes de guitarra grabadas por George Harrison en 1995 se mantuvieron, y se añadieron arreglos de cuerda interpretados por músicos ajenos a la identidad de la canción.