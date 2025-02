'Pink Floyd at Pompeii': la versión restaurada del concierto de 1972 llega al cine y se lanza como álbum

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El histórico concierto de Pink Floyd en Pompeya regresa con una edición renovada y mejorada. Además, bajo el título Pink Floyd at Pompeii, este show de 1972 se publicará por primera vez en formato disco el próximo 2 de mayo.

Como parte del lanzamiento, Sony adelantó un adelanto exclusivo con el tema Echoes, en una versión reducida de casi seis minutos. La reedición estará disponible en diversos formatos: doble vinilo LP, doble CD, versión digital y sonido Dolby Atmos.

Este concierto, originalmente titulado Pink Floyd: Live at Pompeii, fue filmado sin público en el anfiteatro romano de Pompeya, meses antes del lanzamiento de su influyente álbum de estudio The Dark Side of the Moon (1973). Es considerado uno de los conciertos más innovadores de la historia de la música contemporánea.

Restauración en 4K y nuevas mezclas de audio

La película original, dirigida por Adrian Maben, fue restaurada a mano y remasterizada en calidad 4K a partir del metraje original en 35 mm. Además, cuenta con audio mejorado y una nueva mezcla en Dolby Atmos realizada por el músico y productor Steven Wilson.

Nick Mason, baterista de Pink Floyd, habló acerca de este lanzamiento. "Hemos estado vinculados a Pompeya durante más 50 años. Pink Floyd: Live At Pompeii es un material raro y único de la banda tocando en vivo en el período anterior a The Dark Side Of The Moon", indicó.

Contenido adicional y proyección en cines

Esta edición de Pink Floyd: Live At Pompeii incluirá contenido exclusivo, como una versión alternativa de Careful With That Axe unida a Eugene y la versión original (sin editar) de A Saucerful of Secrets.

Además, el filme será proyectado en cines gracias a Sony Music Vision y Trafalgar Releasing. La fecha de estreno está programada para el 24 de abril.

