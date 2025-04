"Les devolveré mi cariño con canciones": Raphael anuncia su regreso a los escenarios tras superar un linfoma cerebral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante español Raphael ha anunciado su regreso a la actividad musical a partir del próximo 15 de junio, luego de haber enfrentado un linfoma cerebral que lo mantuvo alejado de los escenarios desde diciembre pasado.

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete de 81 años expresó su entusiasmo por volver a cantar en vivo. “Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Raphael fue hospitalizado el 18 de diciembre tras presentar dificultades en el habla durante una grabación para Televisión Española. Si bien en un principio se descartó un ictus, posteriormente se le diagnosticó un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo. Tras permanecer internado diez días, el cantante inició un tratamiento ambulatorio.

En su publicación, agradeció a su familia, al personal sanitario que lo atendió y al público que lo acompañó con mensajes y muestras de cariño. “Me han hecho sentir muy acompañado y muy querido”, destacó.

Como parte de su recuperación, fueron cancelados los conciertos programados para los primeros meses de 2025 en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México, así como dos fechas en Madrid que iban a celebrarse en diciembre pasado.

Ahora, con el respaldo de su equipo médico y artístico, Raphael retomará su agenda con una serie de conciertos en distintas ciudades españolas entre junio y diciembre de este año.

Julio Iglesias mandó un mensaje a Raphael

El cantante español Julio Iglesias envió un cariñoso mensaje a Raphael para desearle una pronta recuperación: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado".

"Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande puede con todo", escribió el intérprete de Me olvidé de vivir en su perfil de Instagram, en el que tiene más de medio millón de seguidores.

Firmado por él mismo, el mensaje dice también: "Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman".

"Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida", concluye el mensaje de Julio Iglesias a Raphael, que se encuentra acompañado de sus familiares.