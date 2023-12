Grupo 5 alcanza la cima en Spotify: entre los artistas más escuchados en Perú

A medida que 2023 llega a su fin, los números hablan por sí mismos. Grupo 5, originario de Monsefú, ha acumulado una asombrosa cantidad de 154.5 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como una fuerza imparable en una de las plataformas de música más populares del mundo.

La celebración no se hizo esperar, y tanto las cuentas oficiales de Grupo 5 como la del talentoso Christian Yaipén compartieron la emocionante noticia en Instagram, expresando su gratitud a los apasionados seguidores. “Estamos felices por este gran logro, que es un premio a nuestro amor, disciplina, profesionalismo, sacrificio y esfuerzo constante”.

Este extraordinario crecimiento en la plataforma de streaming comenzó en 2017 con modestos 14 millones de reproducciones y ha experimentado un constante aumento desde entonces. La llegada de Christian Yaipén marcó un punto de inflexión, catapultando las cifras a nuevas alturas, cerrando 2023 con un impresionante total de 154.5 millones de reproducciones.

Entre los más escuchados en Spotify

Además, la versión en vivo del tema Amor vuelve, interpretada junto a Eddy Herrera durante el concierto Noche de oro por el 50 aniversario del grupo, ha conquistado el puesto 16 entre las 50 canciones más escuchadas en Perú en Spotify durante 2023. Esto coloca a la agrupación como los únicos artistas peruanos en el top 20 de la plataforma.

La lista de éxitos en Spotify está encabezada por nombres de renombre como Bad Bunny con Where She Goes, Feid y Young Miko con Classy 101, y Karol G en colaboración con Shakira en TQG. Entre los destacados también se encuentran Raw Alejandro con Diluvio, Anuel AA, Mambo Kingz y DJ Luian con Más rica que ayer.

El éxito de Grupo 5

Los miembros de Grupo 5, Elmer, Andy, Jimmy y Christian Yaipén, expresan su alegría por el ascenso constante de la banda en Spotify, extendiendo su agradecimiento a los equipos que colaboran en diversas áreas de su empresa. Enfatizan que siempre han trabajado con la premisa de honrar a sus seguidores, una filosofía que ha sido clave en su trayectoria.

La historia de Grupo 5 se ha dividido en épocas, desde la primera dorada liderada por Elmer Yaipén Uypan hasta la expansión liderada por Elmer y Andy, y finalmente, la era digital encabezada por Christian junto a sus hermanos.

Un momento particularmente emotivo del año fue la realización de dos conciertos gratuitos como parte del espectáculo Elmer Vive 2023, un tributo a su fundador y líder, Elmer Yaipén Uypan, cariñosamente recordado como El Faraón de la Cumbia. Estos eventos marcaron otro hito inolvidable en la extraordinaria travesía musical de Grupo 5.