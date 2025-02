Selena Gomez vuelve a la música con un nuevo álbum y la colaboración de su pareja, el productor Benny Blanco

Tras cinco años sin lanzar un disco, Selena Gomez anuncia I Said I Love You First, un álbum en el que colabora con su pareja, Benny Blanco. El primer sencillo, Scared of Loving You, ya está disponible.

Selena Gomez había insinuado que le costaría volver a la música tras su paso por el cine con Emilia Pérez. Sin embargo, todo resultó ser una estrategia para desviar la atención de su próximo gran lanzamiento: un nuevo álbum que marcará su regreso tras cinco años desde Rare.

Bajo el título I Said I Love You First, el disco llegará el 21 de marzo, según anunció la propia cantante en sus redes sociales. Como adelanto, ya se encuentra disponible Scared of Loving You, una emotiva balada en la que colabora con su actual pareja, el productor y rapero Benny Blanco.

"Siempre los engaño, chicos. Mi nuevo álbum I Said I Love You First, con mi mejor amigo Benny Blanco, sale el 21/3", escribió Gomez en Instagram junto a varias fotos de ella con su pareja, acompañada de emojis con corazones.

¿De qué trata Scared of Loving You?

"Nuestra primera canción, Scared of Loving You, ya está disponible en todas las plataformas de streaming", precisó Selena Gomez en otra publicación. "¡Estamos emocionados de compartir este proyecto tan especial con ustedes pronto!", añadió.

La canción aborda la vulnerabilidad en el amor y el temor a perder a la persona amada. La letra expresa incertidumbre sobre si el otro aceptará los defectos y errores propios, destacando que, aunque el amor no asusta, sí lo hace la posibilidad de ser reemplazado o abandonado.

Benny Blanco también celebró el lanzamiento con un mensaje en sus redes sociales: "No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo", escribió, en referencia a su relación con Gomez.

El compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco

El anuncio del nuevo álbum llegó acompañado de un video con imágenes románticas de la pareja y un adelanto de la canción. Selena Gomez y Benny Blanco hicieron pública su relación hace un año y en diciembre pasado anunciaron su compromiso.

El productor ha trabajado con artistas de la talla de Ed Sheeran, Eminem, Justin Bieber, Katy Perry, Christina Aguilera, Kesha, Britney Spears, Rihanna, Sia, The Weeknd, Kanye West, Avicii, Charlie Puth, Wiz Khalifa, J Balvin, Ariana Grande y SZA.

Él y Gomez han colaborado en otras ocasiones, incluyendo Single Soon (2023) y I Can't Get Enough (2019). Ahora, su relación trasciende lo personal y se convierte en parte esencial de este nuevo proyecto.

Letra de Scared of Loving You

If I broke your heart would you take me back?

If I broke my arm would you sign my cast?

When I was young I would love too fast

Hope I don't repeat my past



'Cause I'm not scared of loving you

I'm just scared of losing you

I'm not scared of anyone

Or dying young

Or if you're gonna find somebody new

'Cause how could they love you

As much as I do?

As much as I do



If I lose my shit, promise not to laugh

If I throw a fit and get photographed

Would you take my side?

Would you hold my hand?

If they sell a lie, don't let 'em send me back



'Cause I'm not scared of loving you

I'm just scared of losing you

I'm not scared of anyone

Or dying young

Or if you're gonna find somebody new

'Cause how could they love you

As much as I do?

As much as I do

