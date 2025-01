Selena Gomez recibe un hilarante regalo de Jimmy Kimmel por su compromiso con Benny Blanco

El presentador sorprendió a Selena Gomez con un regalo inusual durante su show, desatando carcajadas en el público. La actriz y cantante se encuentra comprometida con Benny Blanco.

Selena Gomez vivió un momento inolvidable y lleno de risas en el programa de Jimmy Kimmel, cuando el famoso presentador la felicitó por su reciente compromiso con el productor musical Benny Blanco. La actriz y cantante, que anunció la gran noticia en diciembre, recibió un peculiar obsequio que dejó a todos en el set riendo a carcajadas.

"Esto no es un regalo tradicional… ni necesariamente práctico, pero creo que tú y Benny lo disfrutarán mucho", bromeó Kimmel antes de sacar el inesperado presente de debajo de su escritorio: un "Daddy Saddle", una silla de montar diseñada para que los niños jueguen al caballito con sus padres.

Entre risas, el conductor añadió: "También podrías usarlo para montar a Benny de una manera muy saludable". El comentario arrancó una carcajada general, mientras Selena, visiblemente sonrojada, intentaba contener la risa. El momento se volvió aún más divertido cuando el presentador le pidió que imaginara a Benny usando el juguete. “¡Está bien! Muchas gracias”, respondió Selena.

El compromiso de Selena Gomez con Benny Blanco

En diciembre, Selena Gomez y Benny Blanco sorprendieron al mundo al anunciar su compromiso tras un año de relación. La cantante compartió la noticia en Instagram con una serie de fotografías que acumularon más de 10 millones de reacciones en pocas horas.

En una de las imágenes, ambos aparecen abrazados, mostrando el anillo de compromiso, mientras la estrella de Only Murders in the Building y Emilia Pérez escribió: "Para siempre comienza ahora".

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco

Desde que hicieron público su romance, Selena Gomez y Benny Blanco se han convertido en una de las parejas más comentadas de la industria musical. Han colaborado en éxitos como Single Soon de 2023 y I Can't Get Enough en 2019.

El amor entre ambos quedó aún más claro en diciembre de 2023, cuando Selena compartió por primera vez una foto junto a Benny en sus redes sociales. "Él sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado", escribió Selena.

