Sum 41 se separa tras 27 años: "Es difícil articular todo el amor que tenemos por ustedes"

Se despiden de sus fans. La banda de rock canadiense Sum 41, que alcanzó gran popularidad a inicios de los años 2000, anunció su separación a través de un mensaje publicado en sus redes sociales en el que revelan que lanzarán un nuevo material y emprenderán una última gira por el mundo.

El grupo, que a la fecha está conformado por Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker y Frank Zummo, agradeció a sus fans por haber estado junto a ellos a lo largo de sus 27 años de carrera. "Estar en Sum 41 desde 1996 nos ha dejado algunos de los mejores momentos de nuestras vidas", dijeron al inicio.

"Siempre estaremos agradecidos con nuestros fanáticos, viejos y nuevos, quienes nos han apoyado de todas las formas. Es difícil articular todo el amor y respeto que tenemos por todos ustedes y queríamos que se enteraran por nosotros primero", se lee en el comunicado.

Luego, dieron detalles de los proyectos que preparan de cara a su despedida. "Sum 41 se disolverá. Estaremos terminando todas las fechas de nuestra gira este año y estamos emocionados por lanzar 'Heaven :x: Hell', como nuestra última gira mundial para celebrar. Los detalles serán anunciados pronto", señalaron.

Sum 41 y la vez que llegó a Lima

Fundada en 1996, la agrupación Sum 41 tardó algunos años en alcanzar su despegue internacional. Entonces, sus miembros originales eran Deryck Whibley, Steve Jocz (quien más adelante se retiraría de la banda), Dave Baksh y Jason McCaslin.

No fue hasta el 2001 que el grupo empezó a escalar en los primeros lugares de los charts musicales con el estreno de su disco "All Killer No Filler". Especialmente su sencillo "Fat Lip", que conquistó a una audiencia en un momento en que el rock alternativo volvía a la palestra.

Sum 41 formó parte del 'line-up' de bandas que llegaron a Vivo x el Rock 8, en 2016. | Fuente: RPP Noticias

Los álbumes "Does This Look Infected?", "Chuck" y "Underclass Hero" hicieron posible su mantenimiento en la cresta de la ola. Este último proyecto, lanzado en 2007, significó un hito en su trayectoria, gracias a sencillos como "Walking Disaster" y "With Me".

Años después, cuando ya Sum 41 era una de los nombres bandera del rock contemporáneo, la banda llegó al Perú por primera vez en 2015. Repitió plato un año después, como parte del festival "Vivo x el Rock". En aquella oportunidad, pusieron a poguear a sus fans con temas como "Still Waiting", "The Hell Song", "We're All to Blame", "We Will Rock You" (Queen) y cerraron su presentación con su clásico "Fat Lip".