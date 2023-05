Taylor Swift defendió a fan durante concierto en Filadelfia tras represión de guardia de seguridad

"Ella no estaba haciendo nada", gritó Taylor Swift , quien no toleró que un miembro de seguridad maltratara a una fanática en el momento que cantaba su éxito 'Bad Blood'.

Taylor Swift defendió a una fanática de uno de los guardias de seguridad en la segunda fecha de su concierto en la gira 'The Eras Tour' realizado en el estadio de Filadelfia, Estados Unidos, el último sábado 13 de mayo. La cantante increpó al agente, quien fue recriminado, según se puede apreciar en un video difundido por redes sociales.



“Ella está bien”, se escucha gritar a Taylor Swift en el momento que cantaba su éxito 'Bad Blood' en medio de la música y la bulla de sus fans. Seguidamente, la también actriz se detuvo para llamar la atención al miembro de seguridad. “Ella no estaba haciendo nada”, dijo de manera fuerte sin ser escuchada. “Oye, detente”, enfatizó por segunda vez.

La cantante estadounidense tuvo un incidente con un agente de seguridad, quien empujó a una de las asistentes a su concierto. | Fuente: Tik Tok (@brilayfield)

Taylor Swift regaló entradas a fanática maltratada



Taylor Swift tuvo un gesto de solidaridad con la fanática que fue empujada por el agente de seguridad durante su concierto. La misma fan, identificada como Caitlin Gabell, difundió un video en su cuenta de Tik Tok donde contó los detalles del momento en que fue agredida.

“Yo era la chica de la que Taylor Swift habló anoche. El guardia de seguridad estaba acosando a nuestro grupo toda la noche. Estábamos bailando, divirtiéndonos, y a él no le gustaba. Y Taylor se dio cuenta de que me estaba divirtiendo y que a él no le gustaba y a ella no le gustaba y entonces básicamente fue escoltado fuera”, relató la mujer.

Asimismo, contó que la misma Taylor Swift le regaló entradas para que asista al concierto del 14 de mayo. “Nos ofrecieron entradas gratis para esta noche. No fue una locura, solo un grupo de chicas pasándolo bien y él no quería divertirse”, finalizó.