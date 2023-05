Taylor Swift: fan se convirtió en miembro de seguridad para entrar a concierto tras no conseguir entradas

Un fanático de Taylor Swift no tuvo mejor idea que trabajar como personal de seguridad para entrar a uno de los conciertos de la cantante y no perder la oportunidad de verla de cerca. Este fue el caso de Davis Perrigo, un joven de Nashville, en Tennessee (Estados Unidos) quien, al no conseguir entradas para las tres fechas programadas en el Nissan Stadium, tuvo que solicitar el empleo para ser seguridad.

Pese a no tener experiencia, Davis Perrigo, quien es contador de profesión, ingresó como miembro de seguridad del estadio y así pudo disfrutar del concierto de Taylor Swift que dio como parte de su gira ‘The Eras Tour’. Fueron otros fanáticos quienes grabaron a Perrigo cantando las canciones de Swift volviéndose viral por el apasionamiento que le ponía a la letra.



Davis Perrigo cantó las canciones de Taylor Swift mientras trabajaba como seguridad en el Nissan Stadium. | Fuente: Twitter (@theswiftmuseum)

Fanático de Taylor Swift: “Tenía asiento de primera fila”

En declaraciones para CNN, el joven seguidor contó que quería ir al concierto luego de que ya no consiguiera las entradas. “Ella (Taylor Swift) es la artista más gran del mundo y vino a mi ciudad”, dijo.

“Todavía podía hacer técnicamente lo que era mi trabajo, pero pude verla de reojo y básicamente tenía un asiento de primera fila para eso. Fue increíble. Tan cerca como nunca soñaría”, relató emocionado.

La cantante viene interpretando todo su repertorio en conciertos programados en Estados Unidos. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Finalmente, Davis Perrigo señaló que otros miembros de seguridad le habían dicho a su jefe que “baje el torno” pues estaba cantando con demasiado entusiasmo. “Estaba allí solo para ser una especie de cuerpo y disfrutar el espectáculo”, agregó.