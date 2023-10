The Beatles anunció lanzamiento de tema inédito 'Now and then' ¿Cuándo se estrena?

The Beatles anunció el lanzamiento de una canción inédita. Se trata de Now and then, una creación que combina el talento de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Esta canción ha sido trabajada y desarrollada durante más de cuatro décadas, y finalmente fue terminada por los dos miembros sobrevivientes Paul y Ringo.

Paul McCartney ya había dado luces del anuncio en el mes de junio, revelando la existencia de esta última pieza en la historia de The Beatles. Gracias a la inteligencia artificial, se logró reunir virtualmente a los cuatro miembros de la banda.

"A partir de un casete con una grabación bastante mala, [la IA] ha sido capaz de extraer la voz de John. Teníamos su voz y el piano", comentó Paul.

¿Cuándo es el estreno?

El equipo de producción consiguió separar las voces y mezclar la grabación para presentar la voz de John Lennon en su estado puro, convirtiéndola en la última canción de The Beatles.

Now and then será lanzada en todo el mundo el próximo jueves 2 de noviembre a través de Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. El sencillo presenta una doble cara A, combinando la última canción de The Beatles con su primer sencillo debut en el Reino Unido en 1962, Love Me Do.

Ambas canciones han sido mezcladas en estéreo y Dolby Atmos, y el lanzamiento contará con la portada original del reconocido artista Ed Ruscha. Además, el viernes 3 de noviembre se estrenará el video musical de Now and then.

Paul McCartney sobre Yoko Ono en grabaciones de The Beatles: "Era una interferencia"

Paul McCartney se refirió nuevamente a la presencia Yoko Ono, esposa de su amigo y fallecido músico, John Lennon, en las grabaciones que hacía la banda The Beatles junto a Ringo Starr y George Harrison.

Fue en una emisión de su podcast McCartney: A Life In Lyrics que Paul McCartney explicó cómo la relación que llevan John Lennon y Yoko Ono terminó por afectar al grupo hasta su separación y cómo esta situación complicó los proyectos musicales que tenían previstos.

"John y Yoko se habían juntado y eso tenía que afectar a la dinámica del grupo (...) Cosas como que Yoko estuviera literalmente en medio de la sesión de grabación algo con lo que había que lidiar. La idea era que, si John quería que esto sucediera, entonces debía suceder. No había razón para no hacerlo", expresó el intérprete de Let It Be.

En ese sentido, el compositor resaltó que la presencia de Yoko Ono iba en contra del trabajo que ya venían realizando junto con el productor George Martin. No obstante, mencionó que para “evitar confrontaciones” con John Lennon, los otros miembros no protestaban por la inclusión de la japonesa en el estudio de grabación.

“Lo permitiríamos y no armaríamos ningún escándalo. Sin embargo, al mismo tiempo, no creo que a ninguno de nosotros le haya gustado especialmente. Fue una interferencia en el lugar de trabajo. Teníamos una forma de trabajar. Los cuatro trabajábamos con George Martin. Y eso era básicamente todo. Y siempre lo habíamos hecho así. Así que al no ser muy conflictivos, creo que nos lo callamos y nos pusimos manos a la obra”, manifestó.