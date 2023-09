Lanzan campaña para hallar el bajo Höfner que usaba Paul McCartney con The Beatles

Paul McCartney es uno de los grandes referentes de la música con sus interpretaciones en los escenarios y sus éxitos de la época con The Beatles. McCartney, quien tocaba el bajo en la banda, estaba siempre al compás con sus excompañeros Ringo Star, John Lennon y George Harrison dando lo mejor de su talento para marcar un hito en la industria musical.

Ahora, el icónico artista es noticia por una iniciativa que ha comenzado en Londres bajo el nombre ‘Proyecto Bajo Perdido’, una campaña promovida por Nick Wass, bajista y colaborador instrumental de Paul McCartney, junto a la pareja de periodistas Scott y Naomi Jones ¿El objetivo? Encontrar el bajo Höfner 500/1 que usó McCartney en sus inicios con The Beatles.

El instrumento fue adquirido por el propio cantante en 1961 por el monto de 38 dólares americanos en Hamburgo, Alemania. El bajo fue utilizado por Paul McCartney para grabar grandes éxitos de The Beatles como ‘Twist and Shout’, ‘Love me do’ y ‘She Loves You’. Sin embargo, se perdió en el momento en que la agrupación británica grabar ‘Get Back’ durante las sesiones de ‘Let It Be’ (el más grande éxito de McCartney) en los studios Abbey Road en 1969.

Al comienzo, Paul McCartney no se encontraba a gusto siendo el bajista de la banda. No obstante, en una entrevista con la revista Beat Instrumental en 1966, recalcó lo mucho que le importaba su instrumento de cuatro cuerdas. “Tengo tres modelos (de bajos Höfner) pero el anciano sigue siendo mi favorito, le han hecho tantos arreglos que hay partes amarradas con cinta”, sostuvo.

Paul McCartney usaba un bajo Höfner en sus inicios con The Beatles. | Fuente: Getty Images

Paul McCartney habría preguntado por su bajo Höfner

Por su parte, Nick Wass explicó que la campaña ‘Proyecto Bajo Perdido’ inició cuando el mismo Paul McCartney le preguntó por su bajo Höfner 500/1. En diálogo con la BBC, el bajista señaló que había escrito un libro sobre el instrumento del exintegrante de The Beatles donde relata que nunca quedó claro su desaparición.

“No queda claro dónde lo guardaron o quien estuvo cuando lo hicieron. La mayoría de la gente lo recuerda, es el bajo que hizo a The Beatles”, recalcó.

En ese sentido, el periodista Scott Jones contó a la BBC que su interés para encontrar el bajo de Paul McCartney nació después de ver el concierto que hizo en Glastonbury, en Inglaterra y tras enterarse que el mismo McCartney se contactó con la empresa Höfner para saber de su bajo.

“Paul le dijo a Höfner ‘con seguridad, si hay alguien que puede encontrar este bajo, son ustedes’, y así se dieron las cosas (…) Ahora estamos trabajando juntos en esto. Nick tiene más conocimiento técnico sobre este bajo que cualquier otra persona en el planeta, mientras que mi Naomi y yo colocamos nuestra capacidad investigativa”, manifestó.