Paul McCartney sobre Yoko Ono en grabaciones de The Beatles: "Era una interferencia"

Paul McCartney se refirió nuevamente a la presencia Yoko Ono, esposa de su amigo y fallecido músico, John Lennon, en las grabaciones que hacía la banda The Beatles junto a Ringo Starr y George Harrison.

Fue en una emisión de su podcast 'McCartney: A Life In Lyrics' que Paul McCartney explicó cómo la relación que llevan John Lennon y Yoko Ono terminó por afectar al grupo hasta su separación y cómo esta situación complicó los proyectos musicales que tenían previstos.

"John y Yoko se habían juntado y eso tenía que afectar a la dinámica del grupo (...) Cosas como que Yoko estuviera literalmente en medio de la sesión de grabación algo con lo que había que lidiar. La idea era que si John quería que esto sucediera, entonces debía suceder. No había razón para no hacerlo", expresó el intérprete de ‘Let It Be’.

En ese sentido, el compositor resaltó que la presencia de Yoko Ono iba en contra del trabajo que ya venían realizando junto con el productor George Martin. No obstante, mencionó que para “evitar confrontaciones” con John Lennon, los otros miembros no protestaban por la inclusión de la japonesa en el estudio de grabación.

“Lo permitiríamos y no armaríamos ningún escándalo. Sin embargo, al mismo tiempo, no creo que a ninguno de nosotros le haya gustado especialmente. Fue una interferencia en el lugar de trabajo. Teníamos una forma de trabajar. Los cuatro trabajábamos con George Martin. Y eso era básicamente todo. Y siempre lo habíamos hecho así. Así que al no ser muy conflictivos, creo que nos lo callamos y nos pusimos manos a la obra”, manifestó.

Yoko Ono y John Lennon se conocieron en 1966 en Londres. | Fuente: EFE

Años atrás, el mismo Paul McCartney aseguró que fue John Lennon quien terminó por romper la relación entre los integrantes de The Beatles terminando en su separación oficial en 1970.

Fue durante entrevistas dadas a la BBC Radio 4 que el cantante mencionó que Lennon siempre quiso “liberarse de la banda” y que su deseo de convivencia con Yoko Ono fue lo que provocó la desunión en la banda inglesa.

Paul McCartney se refirió a la última canción de The Beatles

Paul McCartney se refirió al uso que se hará de la inteligencia artificial (IA) para crear la “última canción” de The Beatles. Mediante su cuenta de Twitter, el cantante respondió a las dudas de sus seguidores, quienes cuestionaron que el nuevo tema de la banda británica se haga con ayuda de la IA, a partir de una grabación dejada por John Lennon en una maqueta a fines de los 70.

"Hemos visto cierta confusión y especulación al respecto. Parece que hay muchas conjeturas por ahí. No puedo decir demasiado en esta etapa, pero para ser claros: nada ha sido creado artificial o sintéticamente. Todo es real. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que se ha prolongado durante años", escribió el exintegrante de The Beatles.