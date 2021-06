Tony Succar y la vez que fue descalificado de los Latin Grammy: "Me sentí frustrado". | Fuente: Instagram

Tras darnos una alegría en el 2019 por haber ganado dos Latin Grammy, Tony Succar contó la vez en la que fue descalificado por la Academia de Grabación debido a que su disco “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson” (2015) tenía más canciones en inglés que en español.

“Son experiencias que uno debe vivir”, confesó el percusionista peruano, quien se mostró triste al recordar ese momento luego de que este material le tomó alrededor de cinco años. “Cuando me descalificaron dije: ‘¡¿Qué?!’, fue una cosa extraña”, relató.

Tras enterarse de que no pudo participar en los Latin Grammy 2015, Tony Succar confiesa que estas cosas pasan y se sintió frustrado, ya que, a pesar de haber trabajado tanto, no pudo ser reconocido.

“Todo se me derrumbó, yo estaba esperando poder competir y no me dejaron, sentí como que lo botaban a la basura, pero nunca me di por vencido, al final saqué algo hasta mejor, más grande”, dijo para el diario El Trome.

"Más de mí", su documental

“El propósito de ‘Más de mí’ es inspirar a las personas a seguir sus sueños sin importar los obstáculos y nunca darse por vencidos”, asegura el productor musical Tony Succar. "Nunca imaginé el éxito que tendría y nunca me detuve en los fracasos pasados o los éxitos futuros, solo me concentré en el presente y en crear lo que más amo: la música", agrega.

El álbum "Más de mí" recibió cuatro nominaciones al Latin Grammy 2019 y ganó en las categorías como Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa e incluye versiones latinas de los temas de Michael Jackson: "P.Y.T." y “She’s Out of My Life”.

El documental “Más de mí” se estrenó el 20 de mayo a nivel mundial. Cuenta con el apoyo de Tondero Distribuciones y ya está disponible la venta en el siguiente enlace: https://live.tonysuccar.com/.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.