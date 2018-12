La revista especializada Forbes reveló la lista de los artistas de la música mejor pagados del 2018. La banda irlandesa U2 lidera el ránking tras el éxito de su gira mundial “Joshua Tree”.

Con este tour, la agrupación recaudó más de US$ 118 millones en ganancias netas desde el 1 de junio de 2017 hasta el 1 de junio de 2018. Esta cifra también incluye los ingresos de la gira “Experience+Innocence”.

Por otro lado, la banda británica Coldplay ocupa la segunda casilla del listado de Forbes con US$ 115,5 millones tras el éxito comercial de la gira “A Head Full Of Dreams”, de la cual también hicieron un documental.

Quien se lleva la tercera casilla en solitario es el británico Ed Sheeran, que acumula un ingreso total de US$ 110 millones; mientras que Bruno Mars tiene el cuarto lugar con US$ 100 millones. En tanto, Katy Perry es la primera mujer que figura en la lista con US$ 83 millones.

Repasa la galería de fotos de esta nota con los artistas de la música mejor pagados del 2018.