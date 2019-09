J Balvin y Maluma lanzaron su primera colaboración: "Qué pena". | Fuente: Instagram

Dos íconos del reguetón se han unido: Maluma y J Balvin estrenaron el videoclip de "Qué pena", su primera colaboración juntos y, de esta manera, dejan atrás rumores de que no se llevaban bien.

La canción, que dedican a su natal Colombia, comienza con ambos artistas imitando al otro. Como era de esperarse, el ritmo urbano marca el ritmo. "Qué pena" es un nuevo sencillo que formará parte del disco "11:11", lanzado en mayo pasado. El álbum, considerado por Maluma como el "mejor que ha hecho en su vida", cuenta con varias colaboraciones destacando el tema "Soltera" a dúo con Madonna. Las voces de Ricky Martin, Ozuna y Nicky Jam, entre otros, también están presentes en el disco.

Esta no es la primera vez que los colombianos se dan la mano. Ambos manifestaron su desacuerdo ante las últimas nominaciones al Latin Grammy 2019. J Balvin, si bien está como candidato, se sumó a la campaña "sin reguetón no hay Latin Grammy". Él mostró su desacuerdo con la manera en que la Academia Latina de Grabación engloba a distintos ritmos bajo el paraguas de género urbano. Él llegó a sugerir que se creen nuevas categorías para el rap, reguetón y trap.

Mientras que el intérprete de "Mala mía" se mostró indignado al no recibir ninguna candidatura por su álbum "11: 11". "Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación. Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los 'juntes' con los que siempre soñé [...] Definitivamente, uno se queda confundido y sin saber qué pensar", expresó en redes sociales.







Maluma y J Balvin lanzan el tema "Qué pena" y dejan atrás rumores de rivalidad | Fuente: Sony Music

¿RIVALIDAD?

En distintas ocasiones tanto Maluma como J Balvin han salido a aclarar los rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambos íconos del reguetón. En el 2017, el cantante de "Felices los 4" negó que tuviera algo contra su compatriota y sospechó de otras personas que quieran enemistarlos. "Lo admiro y lo aprecio. No tengo nada contra él. Espero que la vida le siga regalando momentos bonitos y positivos", sostuvo en el programa "Suelta La Sopa" de Telemundo.

El mismo año, el intérprete de "Ay Vamos" quitó importancia a las noticias sobre una supuesta rivalidad, en el espacio de Telemundo. Para él, es parte de la industria del entretenimiento y, por el contrario, dijo que si existía algún problema su respuesta sería llamar directamente a su compatriota. Si bien indicó que no son amigos debido a su diferencia de edades -"crecí con otros compañeros"- resaltó que el éxito del cantante de "4 Babys" es "innegable".

Ahora ambos están unidos, no solo por la canción "Qué pena"; sino en su defensa del reguetón en el Latin Grammy.