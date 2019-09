J Balvin explica sus razones detrás de las críticas a las nominaciones del Latin Grammy 2019. | Fuente: Instagram

"Sin reguetón no hay Grammy". Este es el grito de guerra que lanzaron Daddy Yankee, Maluma y J.Balvin ─entre otros artistas─ por las pocas nominaciones del género en el Latin Grammy 2019. El intérprete de "Mi gente" explicó su reclamo, a través de un video, señalando que se enfocaba en el método de elección de candidatos y el poco rigor en cuanto a la definición de reguetón.

"No estoy de acuerdo con la parte de utilizarnos para el ráting y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras propias categorías", recalcó J Balvin, en su Instagram.

El intérprete colombiano, nominado al Latin Grammy 2019, criticó que en las tres categorías del género urbano se incluya a candidatos de otros ritmos (como rap). Para él, existe una confusión por lo que se incluya a todos en un mismo saco y propone nuevas categorías: rap, reguetón y trap. "Dejan tan abierto el canal que te meten a cualquier persona que hizo una colaboración, o alguien que canta rap y lo mete en urbano", sostuvo.

El cantante cree que esto parte de "una realidad que hay que cambiar": los votantes no son necesariamente expertos en ese género. "El que sabe de reguetón que califique el reguetón, quien sepa de salsa que califique la salsa", resumen J. Balvin.

J Balvin dice que no está de acuerdo con la manera de calificar al reguetón en el Latin Grammy. | Fuente: Instagram



En el video, el intérprete asegura que solo buscan el respeto hacia el movimiento de reguetón; sin estar contra los demás artistas ni los nominados al Latin Grammy 2019. Por ello, celebra las candidaturas conseguidas por Rosalía, Alejandro Sanz y de los nuevos músicos. "Si están ahí es porque se lo merecen", dijo sobre los nominados.

"Que no esté de acuerdo como están calificando nuestro reguetón, no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y los artistas que están brillando en los Latin Grammy", sostuvo J. Balvin.

LA RESPUESTA DE LA ACADEMIA

La Academia Latina de la Grabación respondió las críticas de Daddy Yankee, Maluma y otros reguetoneros. En un comunicado, señalaron que están abiertos a escuchar las críticas constructivas e invitó a los representantes del género urbano/ reguetón a involucrarse en los procesos de la Academia.

“La Academia Latina de la Grabación sigue un estricto proceso de votación desde hace 20 años. Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones”, dice el documento.