"He decidido no quedarme callada": Milena Warthon denuncia acoso en redes sociales

Milena Warthon, la ganadora de la gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar 2023, ha decidido alzar la voz ante una situación preocupante que enfrenta en sus redes sociales: el acoso sexual.

La artista nacional utilizó su cuenta en Instagram para hacer pública su denuncia, expresando que ha sido objeto de hostigamiento por parte de cientos de usuarios a través de comentarios "inapropiados y morbosos".

"Estoy siendo acosada. Hace unos meses que mis redes sociales se han llenado de comentarios fuera de lugar sobre mi cuerpo. Me siento sobresexualizada y atareada por comentarios misóginos de hombres mañosos. He decidido dar un paso muy importante: no quedarme callada", dijo la cantante en un video que incluye capturas de algunos de estos mensajes.

En su declaración, Milena Warthon reflexionó acerca del impacto de estos comentarios, señalando que evidencian un problema social alarmante.

"Estos comentarios reflejan la normalización de la falta de respeto y la carencia de educación en una sociedad que sigue siendo machista y precaria en valores. ¿Esa es la sociedad en la que quieres vivir?", se cuestionó.

Finalmente, la intérprete de Warmisitay hizo un llamado a sus casi 500 mil seguidores de la citada red social, a no normalizar estos actos de violencia.

Milena Warthon: "Soy una mujer andina y limeña también"

Consciente del revuelo que produjo su paso por Viña del Mar, Milena Warthon sostuvo que su carrera ha estado marcada por "ser controversial" desde sus inicios. Una polémica, subrayó, que ella no buscó. "Mis letras hablan de mis propios procesos, empecé el proyecto cuando tenía 17 años, no se me ocurría entonces eso de 'quiero ser el ejemplo de mi comunidad'", dijo a RPP.

"Pop andino", es la etiqueta con la que Milena Warthon decidió definir el tipo de música que hace. "No estoy creando un nuevo género", precisó. "Estoy expresando mi cultura y quién soy, según mi realidad. Soy una mujer andina, soy limeña también, soy hija de dos papás que vinieron a estudiar. Soy de raíces apurimeñas y ancashinas", resaltó.

Para Warthon, "la comunidad andina está manchada de estereotipos", razón por la que ella siempre defenderá su esencia. "Yo puedo ser lo que yo quiera, más aún viniendo de una familia de raíces andinas (...) Ese es el mayor mensaje de mi música", señaló.

