Animador de Agua Marina está “delicado” tras atentado en Chorrillos, aseguró su pareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos integrantes de Agua Marina permanecen internados en el Hospital Almenara. | Fuente: RPP

Wilson Ruiz Julca, animador de la orquesta de cumbia Agua Marina, se encuentra “delicado”, tras el ataque armado perpetrado anoche en el Círculo Militar - Sede Tarapacá, en el distrito de Chorrillos.

Así lo informó a RPP Lady Gómez, pareja del artista, quien adelantó que su compañero será intervenido quirúrgicamente en el Hospital Almenara, de EsSalud, hasta donde fue derivado tras resultar herido en el atentado.

“No he conversado con él, solo sé que está delicado. En realidad, me han comentado que él está delicado, no puede conversar”, refirió la mujer.

“Solamente me han comentado que él está superdelicado y nada más. Yo creo que el médico a cargo va a salir en algún momento para que pueda informarles al respecto”, añadió.

Sin embargo, minutos después, el médico emergenciólogo Ricardo Villarán, del Hospital Almenara, aseguró que, tras una evaluación, se determinó que no es necesario que el animador pase por el quirófano. “El cirujano de tórax ya dijo que no va a ser necesaria una intervención quirúrgica de emergencia”, sostuvo.

Cabe mencionar que en el atentado también resultaron heridos los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, quienes permanecen internados en la clínica Maison de Santé, en Chorrillos.



Comunicado de EsSalud

EsSalud emitió un comunicado en el que informó que el tecladista César More Nizama (51) y el animador Wilson Ruiz Julca (41) permanecen en el Área de Trauma Shock del Hospital Almenara.

En un documento, la institución refirió que ambos músicos presentan heridas “en el tórax, por proyectiles de arma de fuego”.

“Previamente, las dos personas habían sido trasladadas al Policlínico Rodríguez Lazo, de Chorrillos, pero dada sus delicadas condiciones de salud, se les trasladó al Hospital Almenara”, refirió EsSalud.

Durante la mañana, Lady Gómez, pareja del animador Wilson Ruiz Julca, llegó al hospital de EsSalud y escuetamente dijo que ambos están “muy delicados”.