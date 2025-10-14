Cantante de Agua Marina anuncia su retiro temporal de los escenarios tras ataque armado contra agrupación en Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante Renzo Palacios anunció su retiro temporal de los escenarios. | Fuente: RPP

Renzo Palacios, uno de los vocalistas de Agua Marina, anunció a través de sus sociales que se alejará de los escenarios por un tiempo luego del ataque armado que sufrió la agrupación en el Círculo Militar de Chorrillos el pasado 8 de octubre.

“Por el momento, no voy a trabajar, por el momento cero presentaciones y yo creo que es algo comprensible también por el respeto a las personas que han sido afectadas, mis amigos integrantes de Agua Marina, músicos, los dueños. Yo creo que sería una falta de respeto salir a trabajar por toda la situación que me estoy encontrando”, señaló.

Asimismo, el cantante precisó que, aunque no se subirá por el momento a los escenarios, sí continuará compartiendo vídeos saludos para sus seguidores.

“No es fácil, decirles que solamente nosotros hacemos música, hacemos divertir a todo el público y a tener un poquito de paciencia. Por el momento, como lo repito, no salgo a trabajar, pero voy a hacer mis vídeos saludos para ustedes, yo sé que hay gente que quiere los vídeos saludos, me piden y voy a estar a disposición de ustedes en el momento que voy a estar libre”, precisó.

Dos integrantes de orquestas piuranas de cumbia se alejan de los escenarios tras ataque armado contra Agua Marina. | Fuente: RPP

Madre de cantante de Agua Marina vivió momentos de angustia

Renzo Palacios es uno de los cantantes que estuvo presente en el atentado del pasado 8 de junio contra la agrupación Agua Marina. En diálogo con RPP, la madre del vocalista, Josefa Jacinto, señaló que vivió momentos de mucha preocupación al enterarse de la noticia, que llegó a su familia a través de una llamada telefónica.

“Nos enteramos por mi cuñada, la pareja de Renzo. Nos llamó diciendo que nos tranquilicemos, que él estaba bien. Nosotros no sabíamos nada y le preguntábamos: ‘¿Por qué nos dices eso?’. Entonces nos explicó: ‘Lo que pasa es que hubo un atentado a Agua Marina’. Me pidió que avisara a mis papás porque seguro saldría en las noticias”, dijo Irma Palacios, hermano del cantante.

Asimismo, Palacios recordó que el momento fue de gran tensión en su hogar, especialmente para su madre, doña Josefa.

“Mi mamá se puso nerviosa, preguntó si le estábamos diciendo la verdad. Pero luego Renzo se comunicó con nosotros, y al escucharlo, se tranquilizó. Nos dijo que estaba resguardado”, indicó.

La señora Josefa aseguró que siempre encomienda a su hijo a Dios antes de cada presentación. “Cuando él se va a trabajar, siempre se lo encomiendo a Dios y a la Virgen María, rezo por él y por todos. Me sentí apenada, triste, nerviosa por todo lo que está pasando”, dijo conmovida.