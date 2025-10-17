Orgullo peruano: Alejandro Aramburú llega a la final del reality Santos Bravos

El peruano Alejandro Aramburú logró llegar a final de Santos Bravos, programa que busca formar su primera boyband latina de HYBE, compañía detrás de BTS.

Después de seis meses de preparación, presentaciones y una competencia exigente, Alejandro Aramburú se consolidó como uno de los diez finalistas del show producido por HYBE Latin America. La gran final se realizará este martes 21 de octubre en el Auditorio Nacional de México, y se transmitirá en vivo por YouTube a las 10:00 p.m. (hora peruana).

La recompensa del esfuerzo

En el episodio final titulado “Cima”, se mostró la evolución de los concursantes y se revelaron los nombres de los finalistas. Alejandro destacó por su voz potente, su presencia escénica y su actitud de trabajo en equipo, cualidades que lo han convertido en uno de los favoritos del público.

“El esfuerzo ya está, la lucha ya está. Obviamente toca una última batalla, pero yo siento que la manera de ganar siempre esto es pensar en equipo”, dijo el artista peruano tras conocer su pase a la final.

Durante el programa, Aramburú también compartió su entusiasmo por el proceso y la conexión que ha logrado con sus compañeros:

“Es un sueño que se nos está cumpliendo. Estamos a un paso, a nada. Este va a ser uno de los shows más importantes de nuestras vidas.”

Una final con sabor latino

La gran final de Santos Bravos se llevará a cabo este martes 21 de octubre en el emblemático Auditorio Nacional de México, uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica, con capacidad para más de 10 mil personas. Las entradas para el evento ya están agotadas, reflejando la enorme expectativa que ha generado el programa entre los fanáticos de la música pop en la región. El espectáculo promete una producción con coreografías, presentaciones en vivo y momentos emotivos donde se revelará finalmente la alineación oficial de la nueva boyband latina de HYBE.

El evento será transmitido en vivo a nivel internacional a través del canal oficial de HYBE Labels en YouTube, permitiendo que seguidores puedan vivir la experiencia simultáneamente. La cita está programada para las 10:00 p.m. (hora peruana), 9:00 p.m. en México y medianoche en Argentina. La gala tendrá una duración aproximada de una hora y media, y contará con la participación de los diez finalistas que competirán por su lugar en el grupo.

Finalistas de Santos Bravos:

Alejandro Aramburú – Perú

Iannis Biblos – Argentina

Kauê Penna – Brasil

Lucas Burgatti – Brasil

Alex Mandon – España

Drew Venegas – Estados Unidos

Kenneth Lagunes – México

Leonardo Lotina – México

Pablo Carns – México

Gabriel Bermúdez – Puerto Rico

HYBE busca el nuevo fenómeno latino

“Santos Bravos” es una producción de HYBE Latin America, filial de la compañía surcoreana HYBE Corporation, reconocida por impulsar a artistas globales como BTS, TXT y SEVENTEEN. Con este proyecto, la empresa busca formar una boyband latina que refleje la diversidad, el talento y la energía de la región.

El Perú presente en la música internacional

Con su carisma, talento y dedicación, Alejandro Aramburú está abriendo camino para los artistas peruanos en la escena musical global. Su participación en Santos Bravos demuestra que el Perú tiene una nueva generación de talentos capaces de competir en producciones de alto nivel y de representar al país con orgullo en escenarios internacionales.

El joven cantante limeño ha conquistado no solo al jurado, sino también al público latinoamericano, que destaca su autenticidad y la conexión emocional que transmite en cada presentación. Su historia de esfuerzo y perseverancia inspira a muchos jóvenes peruanos que sueñan con una carrera artística.

Este 21 de octubre, todo el Perú tendrá una cita para acompañarlo en ese paso decisivo. Su voz, su talento y su pasión lo han llevado hasta la cima, y ahora busca convertir ese sueño en una realidad que lleve el nombre del Perú al mundo.