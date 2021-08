La banda nacional Los Outsaiders presenta su tercer disco, grabado en Nueva York. | Fuente: Difusión

La banda nacional Los Outsaiders viajó a Estados Unidos en 2019 para grabar, junto a Rudy Pagliuca, productor ganador del Grammy junto a La Vida Bohéme, en lo que sería su tan esperado tercer álbum de estudio. Fue así que, junto a Carlos Imperatori, ganador del Grammy junto a Fabulosos Cadillacs y actual nominado, y el reconocido Héctor Castillo en la mezcla, ganador del Grammy junto a Gustavo Cerati, Natalia Lafourcade, entre otros, gestaron esta nueva producción que ya está lista para publicar todos los éxitos incluidos en ella.

“Tiempos de Bronce” es el título del tercer álbum de estudio de la banda nacional, precedido por “Outsaiders” (2013) y “El Asesino del Rey Peste” (2018). Esta nueva producción hace referencia en su nombre, con nostalgia, a los momentos pasados durante la gestación del disco y narra en su metáfora cómo estos tiempos, por mas buenos que la añoranza nos haga sentir que son, no se comparan con los tiempos de oro: Los que vendrán.

Luego del suspenso en su publicación por los eventos mundiales suscitados el año pasado, la invitación por fin queda hecha para ser los primeros en escuchar este 20 de agosto en todas las plataformas digitales.

LA MÚSICA EN PANDEMIA

El pasado 10 de octubre, la agrupación indie rock compartió escenario virtual en el Renace Fest con Dj Towa, Los Calypsos, Olaya Sound System, Temple Sour, Novalima, Daniela Darcourt, Mauricio Mesones, entre otros. “Me gusta muchísimo compartir con bandas y artistas muy buenos; es un placer y orgullo ser parte del cartel. Habrá canciones que hemos tocado muy poco en vivo”, comentó sobre este festival.

Este evento musical, además, fue otra oportunidad para que Los Outsaiders se reencuentren con un público al que no dejaron en el olvido durante la cuarentena producida por la pandemia de la COVID-19. “Tratamos de estar siempre en contacto con ellos, algunas veces hemos hecho transmisiones en vivo y también versiones en cuarentena”, manifestó la voz del grupo.

Después de todo, mantener la atención de sus seguidores en vilo es algo que les ha permitido continuar posicionados durante un año duro para la industria musical. Un año en el que debieron posponerse el lanzamiento de su nuevo disco de estudio y la gira nacional que buscaban sacar adelante. “Vamos a seguir soltando canciones nuevas o videoclips”, aseguró Charlie VTW.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.