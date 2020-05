Los Outsaiders se han convertido en una de las bandas más reconocidas del circuito local, y mérito tienen por ello: grabaron su primer disco con Gordon Raphael (productor de The Strokes), radicaron un año en México donde grabaron su segundo disco “El asesino del Rey Peste”, telonearon y se fueron de juerga con los Arctic Monkeys y su nuevo álbum (por estrenar) fue grabado en Nueva York con el ganador del Grammy Rudy Pagliuca.

Con esa trayectoria, sorprendió a muchos las declaraciones que su vocalista Charlie Vera Tudela diera a la web Conciertos Perú, señalando que “tiene mejores canciones que The Beatles”. Con los días, se descubrió que esto fue parte de una campaña llamada “Dame atención” que simula un tabloide con noticias inverosímiles.

Las reacciones a esto son mixtas; por un lado hay quienes aplauden y toman con sentido del humor estas declaraciones de la banda; por el otro, quienes no les perdonan tamaño atrevimiento de compararse con The Beatles y utilizar la antipublicidad como una forma de hacerse conocidos.





Lo cierto es que en la historia de la música, las comparaciones, declaraciones polémicas y hasta insultos han sido constantes. Muchos recordarán la vez que Kanye West dijo ser Dios, o cuando Liam Gallagher comparó a su hermano con Hitler. El mayor de los Gallagher tampoco se queda atrás al decir en su momento que odiaba tanto a los miembros de Blur, que deseaba que mueran de Sida.

Entre las últimas perlitas del mundo de la música, no podemos pasar por alto el cruce de palabras entre dos leyendas del rock como Paul McCartney y Mick Jagger. El primero dijo que The Beatles eran mejor que The Rolling Stones, mientras el segundo respondió, con mucha elegancia británica, que al menos los Stones tocan en grandes escenarios y el otro grupo ya no existe.

¿Qué otra polémica declaración recuerdas?