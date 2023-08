Emanuel Noir cantó en el balcón de hotel en Cusco tras cancelación de concierto de 'Ke Personajes'

Emanuel Noir, líder del grupo de cumbia argentino ‘Ke Personajes’, decidió salir del balcón de un hotel en Cusco donde se hospedaba la agrupación para cantar los temas clásicos como ‘Pobre corazón, ‘Ya no vuelvas’, ‘Costumbre’, y otros.

Por medio de videos difundidos en redes sociales, se vio al cantante interpretar sus canciones a sus fanáticos de la ciudad imperial que grababan la escena.

Cabe resaltar que la decisión de Emanuel Noir de cantar de manera espontánea se dio luego de que se cancelara el concierto de ‘Ke Personajes’ programado en el Estadio Universitario en la ciudad del Cusco el último 28 de julio.

“Estoy acá en Cusco. Mira a la gente como me tiene. Muchísimas gracias. Qué increíble”, expresó el cantante argentino tras escuchar que los seguidores de ‘Ke Personajes’ coreaban las canciones de la agrupación.

Emanuel Noir cantó en balcón de hotel en Cusco y emocionó a fans | Fuente: Instagram (emanuelnoir)

Emanuel Noir interpretó 'Pobre corazón’, conocido cover de 'Ke Personajes'. | Fuente: Instagram (billboardar)

En uno de los videos se ve a Noir usando un polo y pantalón negro coreando la canción ‘Pobre corazón’ mientras las personas al exterior del hotel lo acompañaban. En otro registro audiovisual, el líder de ‘Ke Personajes’ entona a todo pulmón la canción ‘Costumbres’ mientras saluda a los fanáticos.

“El tipo más grande y humilde. ¡Te banco toda la vida crack!””, fue uno de los mensajes escritos sobre el video compartido en Tik Tok. “Soy de Cusco, disfrute su concierto”, “A este lo banco. Alto cantor”, “Qué tipo crack”, “Es enorme”, “Todo un genio el tipo”, “Genio Ema”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué se canceló el concierto de ‘Ke Personajes’ en Cusco?

De acuerdo con información difundida por la Municipalidad Provincial del Cusco, el concierto de ‘Ke Personajes’ no se realizó debido a que “no contaban con los trámites de autorización”.

Asimismo, la Fiscalía de Prevención del Delito fue la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicio Municipales decidió clausurar el local donde el grupo argentino iba a presentar su show.

Emanuel Noir habló de la cancelación de concierto de ‘Ke Personajes’

Emanuel Noir se pronunció sobre la cancelación del concierto de ‘Ke Personajes’ en Cusco y lamentó no poder tocar en vivo para sus fans en la ciudad inca pese a que la banda “vino completa”.

“Lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar. Creo que se reprograma para el lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos. Nos hace sentir un poco mal el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del espectáculo que vinimos a darle con mucho amor”, sostuvo el cantante por medio de un video difundido en Tik Tok.