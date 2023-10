Emanuel Noir se conmueve al ser sorprendido con propuesta de matrimonio de su novia [VIDEO]

Así fue la pedida de matrimonio de Juli Farías a su pareja, el vocalista y líder de Ke Personajes, Emanuel Noir. | Fuente: @juliifarias09

¡Se comprometió! El cantante y líder de Ke Personajes, Emanuel Noir, fue sorprendido por su pareja Julieta Farías quien le propuso matrimonio. Por medio de las redes sociales, la modelo compartió el momento exacto en el que hizo la pedida y el intérprete de Ojitos rojos no pudo contener las lágrimas.

"Emanuel, ¿te quieres comprometer conmigo?", se lee en el banner que publicó la joven en su cuenta de Instagram. "Un día me preguntaste si te amaba y te dije que eres el amor de mi vida. Me pediste una demostración de amor y este es el acto de amor más grande que pude haberte dado. Te amo, amo lo que somos, lo que vivimos todos los días. Eres mi rey porque me tratas como una reina. Te amo y te voy a amar por lo que reste de mi vida", agregó.

En la celebración del compromiso de Emanuel Noir y Julieta Farías también estuvieron presentes las hijas del cantante, Emma y Martina. Los comentarios de los fanáticos no faltaron.

"Llegaste para sanar, para acompañarlo y sin dudas que para amarlo", "Sin conocerte es impresionante lo que transmites, incluso en tu mirada se nota el amor y respeto que le tienes a sus hijas", "Que dios los mantenga así siempre juntos, a la par", "Felicidades por su amor y hermosa familia. Que Dios siempre los proteja y que sean tremendamente felices", fueron algunos de los mensajes.

Emanuel Noir junto a su novia Juli Farías bailando en la fiesta de su compromiso.Fuente: @juliifarias09

Emanuel Noir cantó en el balcón de hotel en Cusco

Emanuel Noir, líder del grupo de cumbia argentino Ke Personajes, decidió salir del balcón de un hotel en Cusco donde se hospedaba la agrupación para cantar los temas clásicos como Pobre corazón, Ya no vuelvas, Costumbre, y otros.

Por medio de videos difundidos en redes sociales, se vio al cantante interpretar sus canciones a sus fanáticos de la ciudad imperial que grababan la escena.

Cabe resaltar que la decisión de Emanuel Noir de cantar de manera espontánea se dio luego de que se cancelara el concierto de ‘Ke Personajes’ programado en el Estadio Universitario en la ciudad del Cusco el pasado 28 de julio.

“Estoy acá en Cusco. Mira a la gente como me tiene. Muchísimas gracias. Qué increíble”, expresó el cantante argentino tras escuchar que los seguidores de Ke Personajes coreaban las canciones de la agrupación.

“El tipo más grande y humilde. ¡Te banco toda la vida crack!””, fue uno de los mensajes escritos sobre el video compartido en Tik Tok. “Soy de Cusco, disfrute su concierto”, “A este lo banco. Alto cantor”, “Qué tipo crack”, “Es enorme”, “Todo un genio el tipo”, “Genio Ema”, fueron algunos de los comentarios.