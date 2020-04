Wicho García, vocalista de Mar de Copas, habló sobre la cuarentena y su participación en el concierto "Unidos". | Fuente: Instagram

"Unidos", concierto desde casa, es la iniciativa del Grupo RPP para entretener a los peruanos que se encuentran en casa, debido a la cuarentena. La transmisión se realizará a través de las señales de RPP TV, Capital TV y las respectivas páginas de Facebook.

El público podrá gozar desde salsa hasta rock en un formato diferente, pero que albergará el mismo cariño. Entre los artistas invitados se encuentra Mar de Copas, la famosa banda nacional que ha pasado por distintos festivales en el Perú: ahora volverán a tocar separados por una pantalla con sus seguidores.

RPP Noticias conversó con Wicho García, vocalista del grupo, sobre su participación en "Unidos", la cuarentena y los cambios que se asoman en esta nueva década. El cantante nos cuenta que Manolo Barrios le propuso tocar en el concierto online y se juntaron —de forma virtual— para tocar un poco de música.





“Es una especie de festival virtual de varias bandas más o menos en un formato acústico, y me pareció bacán porque era también para hacer tomar conciencia a la gente sobre lo importante que es quedarse en casa y no solo cuidarte, sino sobre todo cuidar al resto”, comenta el músico peruano.

Asimismo, para Mar de Copas es una forma de conectarse nuevamente con la gente que desea verlos desde hace algún tiempo. Pese a que deben tocar por separado ante la cuarentena obligatoria, Wicho considera que ha sido toda una experiencia entrar a un terreno diferente a sus conciertos habituales.

“Hacerlo por separado es un poco más complicado en la medida que tienes que escuchar qué estructura ha grabado, cómo la ha grabado y acoplar un poco a eso. Pero ha sido divertido porque tuve que adivinar qué tonos había cambiado para que cuadrara todo y felizmente cuadró perfecto”, aseguró sobre la presentación de Mar de Copas en “Unidos”.





CUARENTENA Y CAMBIOS

Al comunicarnos con Wicho García, nos pidió que lo llamáramos pasando el mediodía porque debía estar atento al aula virtual de sus hijos. Como muchos padres y madres, él cree que lo están viviendo ahora los niños es bastante particular, algo “muy distinto a lo que nosotros, por ejemplo, vivimos como generación de los 80 con el terrorismo”.

El cantante peruano revela que a los pequeños les cuesta mucho, sin embargo —pese a estar encerrados—, se acompañan como hermanos en esta situación complicada. “Sí hay una ansiedad y tensión fuerte por querer salir, aunque sea al parque. Los niños son unas esponjas, pero a la vez, tienen muchos recursos de imaginación y resiliencia”, refiere.

Por otro lado, la actividad de bandas como Mar de Copas se enfrentan a un mundo que pide un alto en las concentraciones masivas. Desde el confinamiento social, el rockero peruano busca alternativas para seguir adelante para generar ingresos, pero resulta complicado cuando no pueden trabajar.

“No solo impacta, básicamente nos está haciendo reformular muchísimas cosas. Es como si te dijeran ‘te despido de tu trabajo y aparte de eso, no puedes trabajar’. Se nos han cerrado todas las puertas, no podemos trabajar y tenemos que buscar formas de generar ingresos”, se sincera Wicho García tras experimentar la cuarentena como músico.

El lado positivo de la crisis por coronavirus que atraviesa el mundo serán los cambios que haremos en el futuro, piensa Wicho. “Está cambiando el mundo, yo creo que si algo como lo que está sucediendo no nos hace reflexionar y cambiar las cosas, realmente desde la base de lo que hemos venido viviendo, entonces no sé qué nos va a servir”, explica y agrega: “Esta es una gran oportunidad para el mundo de cambiar algunas cosas que estaban viniendo mal”.

Ante iniciativas como “Unidos”, el vocalista de Mar de Copas manifestó que es un placer participar en estas nuevas formas de comunicación y tal vez, sea la forma idónea para comunicarse con sus fanáticos durante un tiempo.

“En adelante este tipo de comunicación y conciertos, al menos por un tiempo, va a ser la única forma de conectarnos con la gente, nuestro público y el mundo entero”, expresó.

“Unidos” será el concierto gratuito que se transmitirá por la señal del Grupo RPP, y contará con una gran variedad de artistas entre los que se encuentran Mar de Copas, Susan Ochoa, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Río, Mayra Goñi, entre otros más.