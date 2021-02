Eva Ayllón ofrecerá un concierto virtual el próximo 13 de febrero. | Fuente: Difusión

De la pandemia del nuevo coronavirus, Eva Ayllón aprendió a mirar las plataformas de streaming como una alternativa para encarar el cese de conciertos presenciales. Por ello, el próximo 13 de febrero ofrecerá un recital virtual, denominado “Eva Ayllón y sus maravillosos recuerdos”, en el que interpretará canciones de la nueva ola.

Previo al Día de San Valentín, la cantante criolla prometió una hora y media en la que, al ritmo de temas de Nino Bravo, Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Los Belkings, Leo Dan, entre otros artistas, su público podrá olvidar por un momento las penas y remontarse al pasado. Una presentación romántica para los nostálgicos.

Pero que la ganadora de un Latin Grammy haya sabido adaptarse a las nuevas tecnologías no es un indicador de que haya pasado por un periodo fácil en esta crisis sanitaria. “Hubo un momento en que me deprimí, me senté en el mueble de la sala a llorar y no quería moverme”, contó a El Comercio.

“Lloré mucho, estaba asustada, sentía que mis sueños se terminaban”, continuó Ayllón, quien confesó que gracias a los cantos de su hijo se sintió alentada a componer “canciones de cuarentena”. “Tengo muchas canciones que todavía no las he sacado, porque soy vergonzosa y pienso que la gente que está sufriendo puede tomarlo a mal”, comentó.

No hace mucho que el diario británico The Guardian ubicó a Eva Ayllón como una de las representantes del criollismo peruano. La artista aseguró que esto se debe al “buen trabajo de la delegación” que la acompaña en sus presentaciones en el extranjero. “Cuando salimos, llevamos al Perú en nuestros hombros y tenemos que dejarlo siempre en alto”, afirmó.

Son las palabras de quien, en 50 años de carrera, sabe que se debe a sus fanáticos. “El público lo es todo, siempre”, indicó la criolla. Y, de paso, recordó el calor de la gente que, después de una presentación, se aglomera a su alrededor para abrazarla o pedirle una foto. “Al final, cuando todos se van, me quedo sola, pero con la satisfacción de que esa gente a la que abracé, se fue feliz”, manifestó.

Los desafíos para Eva Ayllón continúan. Según ella, los más difícil es la renovación constante, esa búsqueda de ser “distinta siempre” y, a la vez, mantener la voz. “Ahora hay mucha competencia por redes, pero a mí siempre me van a escuchar porque he tenido la suerte de nacer artísticamente en una época mágica”, puntualizó.

“Algunos chicos y chicas hacen cosas hermosas, muestran sus cuerpazos; pero eso no es todo. Rezo para que tengan una larga carrera como yo”, sentenció sobre lo efímero que puede ser la imagen antes que trabajar el talento.

El concierto “Eva Ayllón y sus maravillosos recuerdos” se realizará el 13 de febrero a las 2 p.m., a través de la plataforma TLK Play. Las entradas están disponibles en Teleticket, con un costo de S/ 25.

