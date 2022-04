El rapero peruano Faraón Love Shady lanzó una 'tiradera' contra el boricua Residente. | Fuente: Composición (Instagram)

Desde "resentido" a "racista", el rapero peruano Faraón Love Shady le dedicó unas letras nada amistosas al puertorriqueño Residente, nombre artístico de René Pérez. Tal y como el boricua hizo con J Balvin, el artista nacional lanzó su propia 'tiradera' contra el boricua el pasado 13 de abril.

"Rip [R]esentido" se llama el tema con el Jesús Valle Choque, verdadero nombre de Love Shady, arremetió contra su par extranjero. Desde un repaso por la guerra entre Ucrania y Rusia hasta alusiones a la canción explosiva de Residente contra J Balvin, el peruano no dejó René con cabeza.

"Se vale to' en este sándwich de salchicha / No lo eres too' te vendes por unas fichas", canta Faraón al inicio de su sencillo. Y después le dice al reggaetonero puertorriqueño que es una "copia de Eminem", "el peor jurado de la Batalla de los Gallos". A continuación, repasamos este versus con final inesperado.





Saca cara por J Balvin y en contra de la violencia

"En el pasado dijiste que eres autista / Solo para tapar tu fanatismo comunista / Sé que en el fondo eres también racista", prosigue en otra parte de la canción. Y más adelante indica: "Sacas cara por los pobres, pero vives como rico / El único filósofo del rap se llama Vico".

En su 'tiradera', Faraón Love Shady le reprocha a Residente que haya atacado a J Balvin. "Eso no es de genios", le dice, y sostiene que usa "el odio" para "levantar" su carrera. "Calle 13, Resiente o Visitante. ¿Eres cantante, activista o estudiante?".

Además, el rapero arequipeño le reclamó al intérprete de "René" que saque "una tiraera en medio de una guerra". "Generando más violencia, tú no quieres esta tierra", canta. Y luego lo califica de "hipócrita" por usar polos con el rostro de Canserbero cuando "en vida nunca" lo apoyó.

La respuesta de Residente a Faraón Love Shady

En tan solo un día, la 'tiradera' de Faraón Love Shady, publicada en YouTube, acumuló más de 3 millones de reproducciones y generó miles de comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron las letras afiladas del rapero peruano.

Pero entre los comentarios, hubo uno que el rapero peruano no esperaba: el de Residente. Lejos de molestarse con el artista nacional, el boricua felicitó a su colega y le exhortó a continuar puliendo su talento para la improvisación.

"Eres el mejor. Soy tu fan. Sigue metiéndole duro y escribiendo”, escribió el cantante de temas como "Atrévete" y "This is Not America".

Faraón Love Shady aprovechó en publicar este mensaje en sus historias de Instagram, con una respuesta: "Gracias por aceptarlo, es buena sumar un fan más, siempre le he dado duro y eso que solo es el 13% de mi potencial".

Así respondió Faraón Love Shady al rapero Residente. | Fuente: Instagram / Faraón Love Shady





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.