Gala Briê lanzó su nuevo sencillo "Cuando regrese el miedo", que aparecerá en su segundo disco. | Fuente: Difusión

Si fuese biopic, la voz de Caetano Veloso tendría que oírse al principio. Esa es, según Gala Briê, la música que oía durante su infancia en su hogar, cuando todavía se llamaba solo Gabriela Gastelumendi. Eran los vinilos de su padre, que además de Veloso escuchaba a un nutrido repertorio de música popular brasileña, los que marcaron su conexión con la música.

Sin embargo, no son los ritmos suaves del bossa nova los que afloran en su proyecto musical, lanzado en el 2015 bajo el nombre de Gala Briê, anagrama inspirado en su nombre. Es el pop el género que circula por las venas de su música, aunque, a falta de una definición más exacta, ella haya decidido llamarlo “pop inteligente”.

“Lo llamé pop inteligente, porque las letras que me gustan escribir invitan a la gente a que pueda reflexionar. No es solo un acompañamiento del día, sino sentarte a escuchar la letra, que te toque y sentir que a través de esa canción puedas salir adelante”, contó la artista a RPP Noticias.

A eso apunta su último sencillo, “Cuando regrese el miedo”, cuyo tema hace hincapié en la necesidad de curar las heridas tras una relación tóxica. Y, sobre todo, en lidiar con las cicatrices. “Fue una canción que iba a estar en el ‘Intensos instantes’, pero era mucho más poderosa y quisimos grabarla con batería real y una buena producción musical”, dijo Briê.

El lanzamiento del tema vino acompañado con un videoclip conceptual en el que resulta notable la producción, conformada en su totalidad, según la intérprete, por mujeres. “Aparecen conmigo tres bailarines drag queen, que representan mis miedos. Quería que fuera una situación de un reencuentro muy apasionado, pero no sensual y erótico”, contó.

ENTRE LA MÚSICA Y LA ACTUACIÓN

Al terminar el colegio, Gastelumendi buscó construirse una carrera musical. Primero, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, al que luego de tres años decidió abandonar, pues sentía que no compaginaba con sus intereses musicales. Mientras sus compañeras oían, a lo mucho, a Myriam Hernández, ella no paraba de escuchar a Genesis, Jimi Hendrix y Frank Zappa.

Más adelante, decidiría continuar su formación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Estudié la especialidad de Canto popular y Composición. Y también estuve llevando unos cursos online en la Universidad de Berkley”, dijo a RPP Noticias.

A esta formación musical, también le siguió una actoral. Con el tiempo, incursionó en otro tipo de artes, como el clown y la improvisación, y llegó a integrar el elenco de una obra de teatro infantil que sería su pase para obtener un rol protagónico en la telenovela “Avenida Perú”, luego de una breve temporada en el reality “Combate”.

Sin embargo, la música continuaba ocupando el espacio más importante en sus inquietudes. Y, así, tras ser parte de las bandas Vespa y Las amigas de nadie, en el 2015 logró lanzar “Intensos instantes”, el primer disco que produjo bajo el nombre de Gala Briê. “El disco lo hicimos Alejo León y yo durante un año y medio en su estudio”, relató.

“Era, de mi parte, un disco bastante tímido y osado, porque no quería parecerme a nada y todavía no quiero parecerme a nada. No quiero que mi música sea parecida a la de nadie. Y el ‘Intensos instantes’ es bien ligero. Quería que fuera un disco que se pueda escuchar en una carretera, en un viaje largo, que no llegue a sacarte del estado”, manifestó.

EL PÚBLICO DE GALA BRIÊ

De un tiempo a esta parte, la música de Gala Briê ganó resonancia a través de su difusión en plataformas alternativa. Así formó un público que continúa acrecentándose gracias a cada uno de los viajes que ha realizado a distintas ciudades del país. “La audiencia me sigue porque me encontró o porque alguien me mostró”, expresó a RPP Noticias.

Briê describe a su público como “muy amoroso”, abierto a contarle a través de redes sociales asuntos personales. “A veces me piden teléfonos donde puedan pedir ayuda de algún tipo”, confesó. Esa fidelidad hizo que, recientemente, tuviera que duplicar una presentación en Cusco debido a la buena recepción de su música en las provincias.

Y lo mismo ocurre en el exterior, donde, según recuerda, México es el segundo país que más escucha su música. “Todavía no he ido a tocar allá como Gala Briê, pero muero de ganas de ir”, refirió. “En general, a la mayoría de los lugares a donde voy, la gente que acude es o porque me escucha muchísimo o porque alguien lo está llevando”, añadió.

Este ascenso en las preferencias de un público que puede ubicarse en la escena indie peruana no parece gratuito. Sus apariciones en escena se extienden también a conciertos de estrellas internacionales, como Katy Perry y Coldplay, dos artistas a quienes tuvo el placer de telonear durante sus presentaciones en Perú. Con este último, además, conversó durante un par de horas sobre la soledad de la fama, la historia del Perú y la música que les concierne.

PROYECTOS A FUTURO Y REFERENTES

Gala Briê aseguró que le ha sido difícil salir adelante en una escena musical dominada por el reguetón y otros géneros. “Ahora toda esta movida de los influencers, que pueden hacer lo que quieran con la cantidad de seguidores que tienen, incluso ser cantantes. El mercado se ha complicado un poco, porque se da más valor a lo más popular”, afirmó.

Sin embargo, tras el lanzamiento de “Intensos instantes” y otros sencillos, la artista continúa apostando por sus proyectos. “Estamos produciendo las canciones para el siguiente disco, que saldría a fin de año”, señaló. “También se vienen videoclips, featurings, colaboraciones —una con el vocalista más importante del Perú—. Y tengo más viajes”, agregó.

Aunque se confiesa no muy interesada en el reguetón, últimamente escucha “Tusa”, el último hit de Karol G y Nicki Minaj, pero también a la banda Hers. En cuanto a sus referentes, Gala Briê no tiene empacho en enumerarlos con sencillez: “Soda Stereo y Gustavo Cerati, Beck, Kate Bush, Fiona Apple, Frank Zappa, Caetano Veloso, Elis Regina”.