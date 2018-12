Gian Marco confesó por qué se fue del Perú: "No tenía la suficiente privacidad en mi país"

Gian Marco se encuentra en Perú, para celebrar las fiestas con su familia, y reveló por qué se alejó del país. El cantante indicó que por la falta de privacidad decidió mudarse en Los Ángeles (EE.UU.).

"Yo no tenía la suficiente privacidad en mi país y, aunque no lo creas, eso afectaba mucho mi relación con mi familia", indicó en el programa "El reventonazo de la Chola", resolviendo una pregunta que le hacen muchas personas: ¿por qué no estás en el Perú?.

"Ojo, el cariño de la gente es lindo, pero hay una línea roja que todo el mundo cruza", sostuvo Gian Marco. El músico sentía que no podía disfrutar de su familia con plenitud porque, en la calle, pasaba más tiempo con sus fans que con sus personas cercanas.

"Había momentos que salíamos a la calle y, realmente, me la pasaba más compartiendo con otros que con mi familia, a tal punto que mis hijos me decían: 'papá, mejor no vengas con nosotros a la calle'. Entonces, era más complicado", explicó el ganador del Grammy Latino.

Por otro lado, el intérprete y compositor peruano también señaló que otra de las razones para irse a vivir a Estados Unidos fue la necesidad de tener una base internacional para su trabajo.

CORAZÓN PERUANO



Para Gian Marco Zignago, la distancia no afecta su relación con el Perú. "Es imposible que para cualquier peruano que viva fuera, su relación con el país se termine. Algunos añoran con regresar; otros no, pero eso no significa no querer a tu tierra", comentó.

El cantautor peruano ofrecerá un concierto, producido por Tondero, con su banda el próximo 14 de febrero en la Parcela H del Jockey Club del Perú. El autor de "Hoy" prepara un show que incluirá las canciones más pedidas de sus 15 discos.



"Después de algún tiempo regreso a los escenarios grandes y en una fecha muy especial como es el 14 de febrero. Va ser un concierto que va tener de todo. Estaré con toda mi banda y todo mi equipo de trabajo ofreciendoles un show de calidad con esas canciones que a ustedes tanto les gustan y también con lo nuevo de mi disco 'Intuición'", señaló Gian Marco quien recientemente lanzó su nuevo álbum "Intuición".