Susana Baca quiere presentar en Lima su álbum nominado al Grammy 2024: “De repente en el estadio de Alianza”

Susana Baca ha sido también Ministra de Cultura del Perú y Presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA. | Fuente: Facebook

Susana Baca recibió con beneplácito la noticia de su nominación al Grammy 2024 gracias a su disco Epifanías, que compite en la categoría Mejor Álbum de Música Global. "Para mí, es un reconocimiento a la perseverancia", dijo la cantante peruana en el programa En Escena de RPP Noticias.

La producción de Susana disputa el premio junto con otros cuatro destacados trabajos discográficos: History, de Bokanté, I Told Them..., de Burna Boy, Timeless, de Davido y This Moment, de Shakti.

Aunque espera llevarse el premio a casa, la artista admitió que la competencia no será fácil. "Los competidores son muy buenos artistas... los estuve escuchando en estos días, en especial el disco Timeless, de Davido, la competencia está reñida", recalcó.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 4 de febrero de 2024 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, antes conocido como Staples Center. "Nos tomaremos una foto si es que ganamos el Grammy, una foto con todo el 'manchón' de gente que ha intervenido en el disco.

Epifanías también consiguió una nominación a Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor Álbum Folclórico. La premiación se realizará por primera vez en España el 16 de noviembre próximo, sin embargo, debido a compromisos laborales, Susana no podrá asistir a la gala.

¿Cómo nació Epifanías?

Susana Baca contó que Epifanías nació de un proyecto en el que se recopilaron algunos cantos de Navidad asociados a la tradición afroperuana. Después de seleccionar los temas, nació la idea de hacer un concierto en Cañete, bajo el auspicio y la promesa del alcalde anterior, pero el ofrecimiento nunca llegó.

"Decidimos no quedarnos en silencio, acordamos en hacerlo con o sin plata, felizmente el Convento de los Descalzos nos abrió las puertas y nos dieron todo el apoyo logístico. Logramos hacer ese concierto y lo grabamos", comentó.

En diciembre, la artista planea presentar Epifanías con todo su elenco en Lima; el lugar aún está por definirse. "Sería en una plaza o en un lugar de acceso para todos, de repente en el estadio de Alianza", dijo entre risas.

Su encuentro musical con Fito Páez en Lima

Fito Paéz regresó a Lima el pasado 30 de septiembre para ofrecer un concierto en el Arena 1 como parte de su Tour el amor, 30 años después del amor. Uno de los momentos memorables de aquella noche fue la aparición de Susana Baca para acompañarlo en el tema Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Consultada sobre cómo se dio este encuentro, la peruana reveló que todo empezó cuando el cantautor argentino quedó encantado al escuchar su versión del tema.

"Con Fito nos une algo muy lindo. A él le gustó mucho cuando le mostraron mi versión a capella del tema, después me escribió y me dijo que le había encantado la forma en que yo había interpretado su canción. Por teléfono quedamos en que nos encontraríamos, después de varios intentos el encuentro se pudo dar en Lima... me llamó y me invitó a cantar con él", sostuvo.