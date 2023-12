José Luis Madueño lanza tema a dúo con la voz de Chabuca Granda: "Se hizo con inteligencia natural"

El reconocido músico y productor peruano José Luis Madueño unió su voz a la de Chabuca Granda en una nueva versión de Ese arar en el mar, tema compuesto por la recordada cantautora peruana, fallecida en 1983. Aunque ella llegó a publicar la canción en distintas versiones, esta nueva propuesta se realizó con una grabación inédita a la que Madueño sumó su voz y un arreglo en piano.

En una entrevista con RPP, el artista contó detalles sobre el nacimiento y el proceso que siguió para hacer realidad este sencillo.

"Hace poco tiempo se cumplieron los 100 años de Chabuca Granda y me acerqué a conversar con Teresa Fuller, su hija. En busca de nuevo material, me presentó un archivo de voz de 1962 (...) en el ínterin de un proyecto que vengo trabajando sobre Chabuca, se me ocurrió revisar este archivo. La voz que escuché me gustó mucho, es una de mis canciones preferidas y la trabajé para hacerle el piano y la voz", comentó.

"Se hizo con inteligencia natural"

A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, en medio de las noticias y publicaciones sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria musical, José Luis Madueño aseveró que este nuevo sencillo se hizo de manera artesanal y recurriendo a la "inteligencia natural".

"Ha sido trabajar con un archivo del año 1962 con sus impurezas, lo he procesado en mi estudio, he tratado tratar de ecualizarlo y que quede lo mejor posible. Yo diría que se hizo con inteligencia natural y el camino artesanal", resaltó.

Esta nueva versión de Ese arar en el mar llegó acompañada de un videoclip que se rodó en las playas de la Costa Verde, mostrando una fotografía evocativa que va de la mano con la letra de la canción.

"Sentí que debería ser algo muy íntimo y evocativo. Es algo fresco para los que han escuchado a Chabuca siempre con una guitarra. Hacerla en piano, por más que la canción sea de la década del sesenta, siento que es algo muy actual", expresó.

Presentación en vivo

Ese arar en el mar será presentado en vivo en el marco de 'Norteando', un espectáculo que José Luis Madueño celebrará el jueves 7 de diciembre a las 9:00 PM en Cocodrilo Verde de Miraflores.



El músico también hará un repaso por sus más connotados álbumes: Chilcano, Wayruro y Conversiones. Música peruana y latina dotada de elementos del jazz, el pop y la música sinfónica.

Entre los invitados de la noche se destacan la cantante Emy Castro, que interpretará junto a José Luis una nueva canción recientemente lanzada en el álbum Chabuca íntima. Se trata de una composición de Madueño para un poema de Chabuca Granda llamada Misterios que no alcanzo y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. También estará presente el talentoso flautista y compositor Junior Pacora, entre otras sorpresas.