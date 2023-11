Nicole Zignago anuncia lanzamiento de su primer disco para el 2024: "Estoy muy emocionada"

Nicole Zignago es uno de los mejores talentos peruanos de la música en los últimos años tras haber sido nominada en los Latin Grammy 2022 como mejor artista nuevo siendo reconocida por su música y su voz. Ahora, la cantautora de 27 años, anunció el lanzamiento de su nuevo disco para el 2024 presentando sus dos nuevos sencillos: ‘No quiero olvidarte’ y ‘Bubble gum’.

En entrevista con 'Encendidos' en RPP, Nicole Zignago mencionó que sus dos canciones “abrirán la puerta” para su nuevo disco que se estrenará el próximo año. De igual manera, contó que “vendrán más sencillos” antes de que salga su álbum, el cuál es el primero de su carrera musical.

“Estoy muy emocionada del disco que viene porque es mi primer disco. Saqué antes una versión corta del disco. Estoy sacando música desde mediados de 2020 desde la pandemia. Ahora (en mi regreso a Lima) es muy bonito poder encontrarme con la gente que ha ido creciendo conmigo y mi música. No he podido verlos ni verlas físicamente por la pandemia”, expresó.

En otro momento, Nicole Zignago resaltó que sus canciones ‘No quiero olvidarte’ y ‘Bubble gum’ ya están disponibles en todas las plataformas digitales y en sus redes sociales. Además, contó que tendrá dos encuentros con sus fanáticos en Lima este martes 28 y miércoles 29 y sostuvo que dentro de sus prioridades estarán también visitar Cuzco, Cajamarca, y Huancayo.

Nicole Zignago fue nominada a los Latin Grammy 2022 como mejor artista nuevo. | Fuente: Instagram (nicolezignago)

Nicole Zignago habla de su relación con su padre Gian Marco

Por otro lado, Nicole Zignago se refirió a la relación que mantiene con su padre Gian Marco Zignago. La cantante resaltó el apoyo que recibió de su progenitor quien también se dedica a la música desde hace 30 años ganando tres premios Grammy Latino.

“Mi papá está muy feliz. Él me ha acompañado desde una muy buena distancia que puse desde el comienzo. Antes, me preguntaban si me pesaba ser su hija y les voy a ser sincera al comienzo sí, me pesaba”, sostuvo.

Seguidamente, se refirió al amor al arte que le fue inculcado desde muy pequeña. “Crecí en una familia super artística y me gusta mucho. Llevo con mucha honra el nombre que tengo. La ética que tengo es por ver, desde muy chiquita, como ha trabajado mi papá. Lo admiro mucho como profesional y como persona. Es muy bonito dedicarme a eso”, añadió.

En ese sentido, Nicole Zignago detalló su experiencia en los Latin Grammy 2022 donde fue nominada por primera vez y donde hizo una presentación junto a Carlos Vives, Camilo, y Silvana Estrada. “Haber compartido tarima con ellos fue algo que no estaba ni en mis sueños. Se volvió realidad y me siento super feliz de haber vivido eso”, declaró.